Ataque a tiros deixa feridos na zona norte de Porto Alegre

Três homens ficaram feridos após um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (13), no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital.

Conforme a delegada Raissa Araújo, que atende a ocorrência, diversos disparos foram efetuados contra as vítimas. Populares escutaram o barulho e acionaram as autoridades.

A Polícia Civil realiza diligências para localizar os autores do crime.