Ataque a tiros deixa feridos na zona norte de Porto Alegre

Três homens ficaram feridos após um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (13), no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital.
Conforme a delegada Raissa Araújo, que atende a ocorrência, diversos disparos foram efetuados contra as vítimas. Populares escutaram o barulho e acionaram as autoridades.
A Polícia Civil realiza diligências para localizar os autores do crime.
Ainda não se sabe a dinâmica dos fatos, nem a motivação do tiroteio. No entanto, conforme a delegada, testemunhas devem ser ouvidas, assim como os feridos, com o objetivo de elucidar o episódio.