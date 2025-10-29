Segurança

Entrevista na Gaúcha
Notícia

"As políticas de segurança do Rio de Janeiro são inexistentes", diz diretora do Instituto Fogo Cruzado

Jornalista Cecília Oliveira defende mobilização nacional e planejamento, diferentemente da ação promovida pelo governo estadual

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS