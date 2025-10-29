"As políticas de segurança do Rio de Janeiro são inexistentes", diz diretora do Instituto Fogo Cruzado

Jornalista argumenta que grupos criminosos que dominam as comunidades do Rio de Janeiro se reorganizam a partir destas operações violentas.

Diretora do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia 50 indicadores de violência armada no Rio de Janeiro, a jornalista Cecília Oliveira aponta erros de planejamento na megaoperação realizada pelo governo fluminense na terça-feira (28) contra o Comando Vermelho (CV).

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (29), Cecília diz que a operação repete outras ações violentas realizadas há anos e que não deram resultado efetivo. Ela argumenta que a mobilização resultou em centenas de mortos e não cumpriu seu objetivo final: prender Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como um dos líderes do CV.

— As políticas de segurança do Rio de Janeiro são basicamente inexistentes. A gente tem ações de segurança, mas isso não está dentro de um planejamento que a gente consiga ver para quê, por que, quanto isso custa, o que a gente está esperando e qual é o efeito disso — declarou.

A jornalista argumenta que os grupos criminosos que dominam as comunidades do Rio de Janeiro se reorganizam a partir destas operações violentas. Segundo Cecília, levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) indica crescimento das facções cariocas na última década, mesmo com tantas operações policiais nas favelas.

— Uma das coisas que eu ouvi de pesquisadores e de policiais é que operações desse tipo não enfraquecem o crime organizado. Elas ajudam a reorganizar a atuação desses grupos. Porque a gente vê esse tipo de operação de tempos em tempos. E, assim, elas não desmantelam — diz.

Planejamento unificado

A jornalista também aponta falta de comunicação e planejamento entre os governos estaduais e federais. Segundo Cecília, o Comando Vermelho é uma organização que se espalhou para outros Estados brasileiros e, por isso, há necessidade de uma coordenação de esforços em nível nacional e não somente estadual para combater o grupo.

— Não tem Comando Vermelho só no Rio de Janeiro, ele tá espalhado pelo país, está em todos os países da América Latina. Isso exige mais do que uma solução estadual, que é onde eu acho que o governo federal falha.

Mudança de foco

Levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado indica que 20% da área habitada no Rio de Janeiro tem presença de ao menos um grupo armado – sejam facções ou milícias. Com este dado, Cecília aponta o que considera erro das operações no Rio de Janeiro: foco nas comunidades e não no "coração financeiro e patrimonial" das organizações criminosas, fora das comunidades.

— A gente viu agora em São Paulo uma operação enorme da Polícia Federal, a Carbono Oculto, que desmontou um esquema enorme sem disparar um tiro, né? — compara.

Sobre a operação de terça-feira no Rio de Janeiro, ela ainda reflete sobre os impactos não mensurados e a repetição de erros de outras operações passadas.

— A gente precisa apostar, o que tem funcionado, e não ficar fazendo conta com o sangue dos outros — conclui.

