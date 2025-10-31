Segurança

Alto poder de fogo
Armas apreendidas em operação no Rio são as mesmas utilizadas por exércitos de Brasil, Venezuela, Argentina e Peru

Forças de segurança recolheram 91 fuzis durante ação nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira

Zero Hora

