Armas apreendidas em operação no Rio são as mesmas utilizadas por exércitos de Brasil, Venezuela, Argentina e Peru

Entre os 91 fuzis apreendidos durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira (28), estavam armas utilizadas pelos exércitos de Brasil, Venezuela, Argentina e Peru. A informação foi dada pelo delegado Vinicius Domingos, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos, ao RJ2, da Globo.

— Chamou a nossa atenção, embora não seja algo inédito, a presença de fuzis de forças armadas não só do Brasil como de outros países da América do Sul — diz o delegado.

O armamento passará por perícia para identificar quem seriam os fornecedores e por onde chega às favelas. Armas que estiverem em bom estado de conservação poderão ser incorporadas ao arsenal da polícia.

O delegado explicou que muitas armas traziam desenhos, iniciais e insígnias com referências a facções ou traficantes, inclusive de outros Estados, e em alguns casos, inscrições remetendo a crimes específicos, como o artigo 157, relativo a roubo. A investigação aponta que as armas vinham de quadrilhas de fora do Rio de Janeiro e eram revendidas dentro da cidade, representando mais uma fonte de renda.

Os fuzis apreendidos são de calibres 5.56 e 7.62, com origem europeia, que segundo a polícia, podem ter entrado no Brasil pelo Paraguai. Domingos explica que uma das armas, do modelo G3, é capaz de disparar até 10 tiros por segundo.