Atividades na UFSM estão mantidas, informa a universidade. Maiara Bersch / Agência RBS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) acionou Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Federal após ter recebido e-mail com "ameaça à comunidade" no domingo (5), segundo comunicado da instituição.

Na nota divulgada nesta segunda-feira (6), a UFSM confirma que as atividades estão mantidas. Também pede "cuidado com fake news geradas a partir dessa pauta", reforçando que a comunicação oficial é feita pelo site e pelas redes sociais do Gabinete do Reitor e da UFSM.

Em entrevista à reportagem, o reitor da UFSM, Luciano Schuch, definiu o tom do e-mail recebido como "bem agressivo" e afirmou que continha "ameaça a grupos minoritários" e "cunho bem político".

— As atividades continuam normalmente na universidade, com toda a atenção necessária para manter a segurança — reforça Schuch.