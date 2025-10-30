Advogados são investigados por desviar R$ 760 mil de escritório em que trabalhavam em Porto Alegre

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados. Divulgação / Polícia Civil

Dois advogados foram alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30) por suspeita de desviarem cerca de R$ 760 mil das contas de um escritório de advocacia, localizado no Centro de Porto Alegre. Conforme o delegado Max Otto Ritter, da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro de Organizações Criminosas, o caso chegou através de uma denúncia dos sócios, que perceberam a movimentação irregular e acusam os funcionários de transferirem valores para benefício próprio e para familiares.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, nos bairros Rondônia e Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Um Peugeot 208 de um dos investigados foi apreendido, e dois imóveis que ficam no município foram bloqueados por decisão da Justiça, após um pedido feito pela polícia. Também foram levados celulares, computadores e documentos para colaboração com a investigação.

De acordo com o delegado, os donos do escritório suspeitaram do homem e da mulher, que mantinham um relacionamento, por apresentarem padrão de vida que não era compatível com seus rendimentos. Os dois trabalharam no local de 2015 a 2019, mas o advogado retornou em 2021. A suspeita é de que os desvios passaram a ocorrer a partir deste período, perdurando até 2023, e contribuindo para que os bens fossem adquiridos.

— É isso que vamos verificar agora, como ocorreram esses desvios e quem foi beneficiado — explica Ritter.

Segundo a polícia, a dupla é acusada de efetuar transferências bancárias de recursos do escritório diretamente para contas bancárias próprias e de familiares. O principal investigado também é suspeito de emitir boletos, em que figurava de forma velada como beneficiário, realizando o pagamento pela conta do escritório.