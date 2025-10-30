Segurança

Movimentação irregular
Notícia

Advogados são investigados por desviar R$ 760 mil de escritório em que trabalhavam em Porto Alegre

De acordo com a Polícia Civil, dupla é acusada de efetuar transferências bancárias de recursos da empresa diretamente para contas bancárias próprias e de familiares

Kathlyn Moreira

