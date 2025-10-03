Advogado que atuou no Mensalão pode ter sido vítima de latrocínio; casal de suspeitos foi preso

Luiz Fernando Pacheco foi encontrado morto na madrugada de quinta-feira na região central de São Paulo. OAB / Reprodução

A investigação sobre a morte de Luiz Fernando Pacheco ganhou novos rumos com a possibilidade de latrocínio — roubo seguido de morte. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram que horas antes de ser encontrado desacordado, na madrugada de quarta-feira (1º), o advogado foi abordado e assaltado por um homem e uma mulher na região central de São Paulo (SP). A morte foi confirmada na manhã de quinta-feira (2).

Advogado do grupo Prerrogativas, Ivan Filler Calmanovici relatou ao g1 que os investigadores lhe contaram que Pacheco foi agredido após ter reagido ou feito algum movimento brusco durante o assalto. Ele caiu no chão e continuou sendo agredido, inclusive com uma cotovelada e um golpe de judô.

Na tarde desta sexta-feira (3), a Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem e uma mulher, suspeitos de serem os responsáveis pela morte de Pacheco. De acordo com o g1, um outro homem, suspeito de estar envolvido com o crime também foi preso.

Conforme as imagens obtidas pela investigação, o casal teria fugido com o relógio, a carteira e o celular de Pacheco. O advogado ficou caído e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local na hora do crime. Uma testemunha teria dito à polícia que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) porque o advogado estava com falta de ar e parecia estar convulsionando.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento na Rua Itambé, 143, bairro Higienópolis. No local, constatou-se que um homem estava sendo atendido pelo Samu.

A investigação conduzida pelo 4º Distrito Policial de São Paulo levanta a hipótese de o advogado ter batido a cabeça durante a queda, o que poderia resultar em uma epilepsia de trauma. Ele foi encaminhado ainda vivo para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu.

Como teve os seus pertences roubados, Pacheco ficou 36 horas desaparecido até ser identificado, por meio de identificação de digitais.

Hipótese de intoxicação por metanol

Com a nova linha de investigação traçada, a polícia descartou a possibilidade de Pacheco ter sido vítima de intoxicação por metanol. Minutos antes de ser assaltado, ele teria encaminhado uma mensagem em um grupo de amigos brincando com a situação.

"Desculpe os erros, tomei metanol", escreveu. O advogado teria consumido doses de uísque em um bar naquela noite, horas antes de morrer. Após a mensagem, ele não retornou mais as ligações dos amigos.

Leia Mais Não há registro de vinho e cerveja contaminados por metanol, afirma secretário Nacional do Consumidor

Atuação no Mensalão

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, 51 anos, atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.

— Ele tinha 30 anos de carreira. Presidiu a comissão de prerrogativas da OAB-SP. Foi sempre um grande guerreiro do direito de defesa, das prerrogativas do cidadão, dos direitos humanos. Sempre trabalhou de maneira muito aguerrida nisso, como poucos — afirmou o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, ao Estadão.