Assalto em Higienópolis
Advogado que atuou no Mensalão pode ter sido vítima de latrocínio; casal de suspeitos foi preso

Luiz Fernando Pacheco foi encontrado desacordado na rua na madrugada de quarta-feira. Inicialmente, havia suspeita de que ele tivesse consumido metanol

