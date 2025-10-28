Advogado gaúcho que mora no Rio relata apreensão e vazio nas ruas: "O clima está bem tenso mesmo"

Ação visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho, segundo o governo do Estado. JOSE LUCENA / Thenews2

Um advogado gaúcho que mora próximo dos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, relatou o clima de tensão e de vazio nas ruas da região, que é alvo de uma megaoperação policial nesta terça-feira. A entrevista foi ao ar no programa Gaúcha +, da Rádio Gaúcha.

— O clima está bem tenso mesmo. Eu estava aqui em 2010 também, na ocupação do Complexo do Alemão, e a meu ver, está pior do que em 2010 porque a operação está mais intensa, durando mais, então está bem pior. O comércio está todo fechado — contou Luiz Lannig.

Ele administra estabelecimentos comerciais próximo ao Complexo do Alemão e afirmou que traficantes deram toque de recolher, mandando o comércio fechar.

Luiz disse também ter escutado tiros e visto policiais nas ruas e veículos sendo usados como barricada.

— Na parte da manhã, houve uma intensa troca de tiros, porque dá para ouvir tranquilo, ver as viaturas se locomovendo, mas é uma coisa que, no Rio de Janeiro, seria normal. Só que, conforme vai noticiando, tu vê que está ficando pior, cada vez pior, que está se intensificando. E aí tu começa a ver a proporção que foi tomando — destacou.

Ele disse que tem recebido relatos de pessoas com dificuldade para voltar para casa. E também falou sobre a sensação de suposta normalidade que a cidade vive em meio ao tráfico:

— No dia a dia, é comum (o medo), mas tu começa a calejar, a vivenciar aquilo e tu já fica mais tranquilo nesse sentido, digamos assim, porque parece normal. É complicado.

"A cidade ficou um caos"

Um morador do Complexo da Maré, a cerca de cinco quilômetros do Alemão e sete da Penha, relatou que a cidade ficou em um "estado de caos":

— A cidade ficou um caos. Está um caos até agora, porque as pessoas não conseguem transitar, ir dos seus trabalhos para as suas casas. As pessoas que trabalham agora no horário da noite não estão conseguindo sair dos seus lares para exercer as suas funções — afirmou o homem que não quis se identificar.

Além da dificuldade de transporte, o morador da zona norte do Rio de Janeiro também conta que a megaoperação impactou o funcionamento das escolas, e consequentemente, a rotina das famílias:

— Em outras localidades, eles seguraram as crianças, abrigadas em sala de aula, até poderem liberar. No local da ocorrência mesmo, no Complexo da Penha e do Alemão, nem aula tiveram — ressaltou.

Ele também relatou que a sensação é de medo e insegurança em razão da falta de informação sobre as ações policiais, de não saber se haverá represálias pelo crime organizado e pelo alto número de mortes confirmadas até agora decorrentes da operação.

— As pessoas estão, realmente, com muito medo. Todo mundo está apreensivo, porque não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. A gente também fica incrédulo, sem entender como com esse número de mortes a gente chega a algum lugar. Se isso fosse a solução para o que a gente está vivendo, o Rio de Janeiro estaria no nível da Finlândia, Suíça, Dinamarca, dos países que tem os menores índices de violência — avaliou.

"Cenário de guerra"

Até o início da tarde, havia registro de ao menos quatro inocentes baleados. Segundo o portal g1, a cabelereira Kelma Rejane Magalhães Chaves foi uma delas. Ela foi atingida quando estava na academia.

— Só fiquei meio assustada porque o barulho foi muito alto e começou a queimar meu glúteo e foi aquele susto. Mas agora está bem — relatou Kelma na saída do hospital para onde foi levada e de onde recebeu alta horas depois.

Uma pessoa em situação de rua foi socorrida por Júlio César Gomes, que voltava para casa após o trabalho.

— Ele me pediu ajuda porque eu conheço ele, é morador de rua. Falou que estava com um tiro nas costas. Eu perguntei se ele aguentava subir na moto e trouxe ele — contou.

Um morador do bairro Olaria relatou que o projétil atravessou a janela do apartamento dele, no 11º andar. Na Penha, uma situação parecida:

— Minha filha estava dentro do banheiro com o meu irmão e um tiro bateu no vidro do banheiro. Atingiu a janela do banheiro e a geladeira — disse uma moradora.

Uma bala atingiu também o para-brisas de um carro que passava pela Linha Amarela.

Ao Estadão, a professora Suellen Gomes, que leciona na região onde ocorre a operação, disse que os tiros começaram no início da manhã, por volta das 4h ou 5h, e que, pela tarde, os disparos se intercalavam com momentos de silêncio.

— De manhã estava demais, com barulho de bomba e tudo. Algumas casas foram destruídas com bombas. Cenário de guerra — descreveu.

Também professora, Lohane Neves do Nascimento contou que estava passando pela região da Linha Amarela quando a via foi fechada.