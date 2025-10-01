Segurança

Crime na Fronteira
Notícia

Adolescente que confessou ter matado o pai em Santana do Livramento também tentou atropelar padrasto, diz polícia

Tentativa de atropelamento ocorreu em Palmeira das Missões no dia seguinte à morte da vítima, em 5 de setembro

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS