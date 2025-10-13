Acusado de matar ex-companheira, ex-sogro e jovem na Ilha Grande dos Marinheiros vira réu na Justiça

Armas foram apreendidas na casa de Paulo Fernando Rodriguez. Polícia Civil / Divulgação

Paulo Fernando Rodriguez, 56 anos, virou réu pelas mortes da ex-companheira, do pai dela e de um jovem na Ilha Grande dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. O crime aconteceu no Dia dos Pais, na Rua Nossa Senhora Aparecida.

Além do feminicídio e dos dois homicídios qualificados, o acusado responderá por tentativa de homicídio contra o próprio filho e ameaça contra a mãe da ex-companheira. Ele ainda responderá por posse ilegal de arma de fogo e receptação de arma furtada.

A denúncia contra o homem foi realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e aceita pela juíza de Direito Cristiane Busatto Zardo, da 4ª Vara do Júri da Capital, em 6 de outubro. O réu está preso e recolhido no sistema prisional.

O que diz a denúncia

Conforme a acusação do MPRS, Rodriguez teria atraído a mulher, de quem estava separado, sob o pretexto de uma conversa, mas a executou com disparos de arma de fogo.

O pai da vítima teria sido morto ao tentar protegê-la, assim como um jovem de 20 anos que passava pelo local no momento do fato.

Todos foram atingidos por tiros. O próprio filho do casal também foi alvo de tentativa de homicídio, que não se concretizou pela falha da arma.

Zero Hora tenta localizar a defesa do acusado. O espaço está aberto para manifestações.

O crime

Sheila Lopes da Silva, 41 anos, e o pai dela, Rogério Santos da Silva, 61, foram mortos a tiros em 10 de agosto. O ataque ocorreu na Ilha dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre.

Uma terceira vítima, Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20 anos, morador da região, ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico. Dois dias depois, teve a morte encefálica confirmada.

O principal suspeito é o ex-companheiro da mulher, um homem de 56 anos. A Polícia Civil não divulgou, mas Zero Hora apurou que se trata de Paulo Fernando Rodriguez.

Segundo o delegado Anderson dos Santos Hermel, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal estava separado havia cerca de seis meses e ele não teria aceitado o fim do relacionamento.

Rogério Santos da Silva, 61 anos, tentou salvar a filha Sheila Lopes da Silva, 41 anos, do ataque a tiros. Arquivo Pessoal / Divulgação

Relatos iniciais indicaram que Sheila estava na casa do pai, comemorando o Dia dos Pais. O suspeito, que morava em uma casa ao lado, na Rua Nossa Senhora Aparecida, teria abordado a vítima para conversar.

Em seguida, ele teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo a ex-companheira na cabeça e no tórax, segundo a Polícia Civil. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

Rogério Santos da Silva, 61 anos, tentou impedir o assassinato da filha, mas foi alvejado e morreu no local. Oliveira, que passava pela residência no momento do crime, também tentou intervir, mas foi baleado.