Crime no Dia dos Pais
Acusado de matar ex-companheira, ex-sogro e jovem na Ilha Grande dos Marinheiros vira réu na Justiça

Paulo Fernando Rodriguez, 56 anos, responderá por feminicídio, dois homicídios qualificados e tentativa de homicídio contra o próprio filho

Júlia Ozorio

