"Vou seguir caminhando de peito aberto", afirma Cris Pereira após condenação por estupro de vulnerável

Artista nega as acusações. @ocrispereira via Instagram / Reprodução

O humorista Cris Pereira se pronunciou, pela primeira vez, no Instagram após a condenação a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável. A postagem foi feita neste sábado (27).

No vídeo, com mais de seis minutos, o comediante nega as acusações e reafirma que já foi absolvido no julgamento de primeiro grau.

— Eu fui absolvido em primeira instância com méritos, porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas. As provas que eu pedi para fazer. Que eu incentivei a fazer — afirmou.





Ele também lamentou o vazamento da decisão e explicou o fato de não ter abordado o assunto antes:

— Eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram não.

Ele agradeceu as mensagens de apoio. Ao mencionar os filhos, Pereira se emociona e afirma que eles são sua "principal força". Ele cita uma filha de 27 anos, uma de 26, e outros dois filhos menores, cujas idades não são mencionadas.

— Sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida — disse.

Entenda o caso

Na quinta-feira (25), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o humorista a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do TJ-RS.

A vítima teria três anos de idade quando os fatos teriam ocorrido, em 2021. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o processo corre em segredo de justiça.

No final de semana, sua produtora cancelou três shows que ele faria em Santa Catarina e Paraná em razão da repercussão. Ele justifica a suspensão da turnê com base na segurança, sua e do público.

— Por uma questão de segurança e respeito, tanto das pessoas públicas que iriam participar desse momento, dessa turnê, das apresentações, quanto da minha segurança também — completou no pronunciamento.