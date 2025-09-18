Segurança

Históricos de brutalidade
Vítimas mulheres, mesmos métodos e suspeitos na mesma cela: veja semelhanças entre crime da mala e caso de 10 anos atrás

Em depoimento no último dia 10, Ricardo Jardim, suspeito do homicídio da namorada e condenado pela morte da mãe, em 2015, revelou ter convivido na cadeia com Vandré Centeno do Carmo, réu pelo assassinato de amiga, no mesmo ano 

