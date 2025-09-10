Homem morre e outro fica ferido após tiroteio em Viamão

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um tiroteio em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (10). O ataque ocorreu por volta da 1h, na esquina da Avenida Plácido Mottin com a Rua Jurema, em frente a um estabelecimento comercial. O sobrevivente foi encaminhado ao Hospital de Viamão.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a autoria dos disparos. A Polícia Civil vai investigar o caso.