Morte após superdosagem de remédio: três profissionais viram rés por homicídio culposo em Porto Alegre

Alexandre Moraes de Lara recebeu dose 10 vezes maior de medicamento em hospital. A morte dele ocorreu em abril de 2025, após quatro anos em estado vegetativo

