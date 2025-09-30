Segurança

Santana do Livramento
Notícia

Tatuagem e dois pneus: adolescente que confessou ter matado o pai teria pagado amigos para ajudar a ocultar o corpo

Suspeito teria assumido o negócio da família, vendido bens e feito viagens após o desaparecimento do genitor, em 5 de setembro

Rodrigo Evaldt

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS