Tatuagem e dois pneus: adolescente que confessou ter matado o pai teria pagado amigos para ajudar a ocultar o corpo

Apreendido na segunda-feira (29), o adolescente de 16 anos que confessou ter matado o próprio pai em Santana do Livramento revelou à polícia que pagou uma tatuagem e deu pneus para que dois amigos lhe ajudassem a ocultar o corpo. O crime teria ocorrido em 5 de setembro no município da Fronteira Oeste.

— (Para) um, ele pagou R$ 350, (em) uma tatuagem no pescoço, segundo ele. E o outro, ele deu dois pneus que colocou na frente do carro. Ou seja, R$ 350 mais dois pneus — conta o delegado Adriano Linhares, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santana do Livramento, responsável pela investigação.

Conforme o delegado, o menor seguiu uma vida "normal, tranquila e de sucesso" após o crime. Ele assumiu o negócio da família, realizou duas viagens entre o dia do crime e a data em que foi preso e frequentou festas com os amigos, inclusive os que teriam lhe ajudado a ocultar o cadáver.

— Segue a vida de festa, de viagens, dilapidando o patrimônio que o pai deixou, vende carro, vai viajar duas vezes, vai a Palmeiras das Missões e Santa Maria, vai curtir a vida normal com os amigos, festa e festa — afirma Linhares.

Entenda o caso

O adolescente foi apreendido na segunda-feira, cerca de 23 dias após o crime. O desaparecimento da vítima foi registrado apenas em 18 de setembro, por uma das filhas dele que não mora em Santana do Livramento.

O menor admitiu ter usado uma espingarda para atirar na cabeça do homem de 56 anos e escondido o corpo. O nome da vítima e do adolescente não foram divulgados em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).