Suspeito de matar morador de rua após discussão por cobertor é capturado na Região Central

Um homem de 65 anos foi capturado pela Polícia Civil após ficar três meses foragido. O preso, que não teve o nome divulgado, era procurado desde junho, quando a Justiça autorizou a sua prisão preventiva. Ele é suspeito de um homicídio ocorrido em São Gabriel, na Fronteira Oeste, em maio. A captura aconteceu na quinta-feira (4), em Cacequi, na região central do Estado, e foi divulgada nesta sexta.

Segundo o delegado Daniel Severo, o homem é suspeito de ser autor do assassinato de Alisson das Chagas, 39 anos, que morreu após ser atingido por golpes de faca, em 27 de maio.

Conhecida em São Gabriel como Gaúcho, a vítima estava em situação de rua. No dia do crime, ele havia discutido com o suspeito, na Rodoviária de São Gabriel, por um cobertor.

O preso, também uma pessoa em situação de rua, admitiu à polícia na época ter efetuado os golpes de faca, mas alegou legítima defesa. Em depoimento, relatou que a briga começou após a vítima tentar levar os cobertores que ele usava para se aquecer.