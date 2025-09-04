Suspeito de matar ex-companheira e ex-sogro em Porto Alegre é preso

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (4) um homem de 29 anos apontado como responsável pelo assassinato da ex-companheira e do pai dela, em janeiro deste ano, no bairro São José, em Porto Alegre.

O suspeito estava foragido desde o dia do crime e foi encontrado em uma casa na Capital. O bairro exato não foi informado pela polícia.

O crime ocorreu na noite de 7 de janeiro, dentro de uma casa onde as vítimas moravam. Keslem Mordini Menger, 19 anos, e Adilson Menger, 52, foram mortos a tiros.

A operação desta quinta-feira (4), realizada pela Delegacia de Capturas do DEIC e a 2ª Delegacia de Mulher de Porto Alegre, ocorreu após oito meses de investigação. Os agentes vinham monitorando o homem e já estiveram perto de prendê-lo em outras oportunidades, mas ele conseguiu escapar.

Durante a operação, inclusive, ele tentou fugir por uma janela, mas acabou pego. Ele estava desarmado, não se feriu e foi encaminhado ao sistema prisional.

Conforme familiares da vítima, o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento que teve com a vítima por cinco anos. A polícia informou também que na noite de 22 de dezembro de 2023, Keslem foi sequestrada pelo ex-companheiro e agredida durante toda a noite, principalmente no rosto.

Ela conseguiu se libertar, pediu ajuda e fez um registro de ocorrência. Ela recebeu medida protetiva e passou a morar na casa do pai no bairro São José, local onde ambos acabaram mortos.

O preso já possuía diversos antecedentes criminais e havia cometido outros assassinatos antes de matar a ex-companheira. Há também informação de que ele teria matado uma pessoa nos oito meses que esteve foragido.