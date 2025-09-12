Suspeito de executar a líder religiosa Mãe Bernadete é preso na Bahia

Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região do Quilombo Pitanga dos Palmares. Divulgação / Conaq

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) prendeu Josevan Dionísio dos Santos, mais conhecido como BZ, suspeito de ser o executor da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, em 17 de agosto de 2023, no território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia.

De acordo com as investigações, BZ e outras pessoas armadas invadiram o terreiro da líder religiosa e do Quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador e a executaram.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, nesta sexta-feira (12), em um imóvel em Simões Filho, Josevan manteve como reféns a companheira e os dois filhos.

As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida, de acordo com a polícia

Após ser preso, Josevan foi conduzido à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Crimes

BZ é também suspeito de integrar “grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios”, segundo a polícia da Bahia.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola estava prejudicando os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região.

Segundo os investigadores, o crime contra a líder religiosa foi motivado pela “resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais”.

Voz ativa na defesa dos direitos humanos, Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região.

— Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, o Maquinista deu a ordem para que Bernadete fosse executada — acrescentou a PCBA.