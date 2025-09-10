Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Suspeito de descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira é preso em Estância Velha

Segundo a Polícia Civil, esta foi a segunda vez que ele violou mecanismos de proteção à vítima de 31 anos

Júlia Ozorio

