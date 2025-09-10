Suspeito de descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira é preso em Estância Velha

Prisão foi cumprida na residência do suspeito, no bairro Rincão dos Ilhéus. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta terça-feira (9), suspeito de descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira, em Estância Velha, no Vale do Sinos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A prisão foi cumprida na residência do suspeito, no bairro Rincão dos Ilhéus, após a vítima de 31 anos relatar à polícia que vinha recebendo ameaças do ex-companheiro. Os dois se relacionaram por mais de 10 anos, mas romperam o relacionamento há cerca de três.

Segundo a investigação, as ameaças foram feitas por meio de perfis falsos em redes sociais. O investigado enviava mensagens afirmando que a vítima seria morta, além de fazer menções à rotina da mulher e de familiares. Em algumas mensagens, ele também ordenava que ela deixasse a cidade e prometia represálias caso ela procurasse a polícia.

A vítima relatou à Polícia Civil que chegou a deixar a cidade temporariamente por medo das intimidações.

Ataque a tiros

Segundo o delegado Rafael Sauthier, responsável pelo caso, esta foi a segunda vez que o homem violou medidas protetivas determinadas pela Justiça para proteger a vítima.

Na primeira ocorrência, conforme Sauthier, ele chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra a casa da ex-companheira. Por isso, ele acabou sendo preso. Após ser solto, no entanto, ele voltou a cometer ameaças contra a mulher.

A vítima decidiu buscar as autoridades novamente em razão da efetividade da primeira ação policial, que garantiu a prisão do suspeito. Ela levou à delegacia provas das ameaças e outros materiais, que foram analisados pela Polícia Civil.

— Identificamos fortes indícios de que as ameaças eram de autoria do ex-companheiro da vítima. Diante disso, representamos pela prisão preventiva dele e pela busca e apreensão dos dispositivos eletrônicos ligados à ele — relatou o delegado Sauthier.