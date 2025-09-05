Suspeito de deixar mala com pedaço de corpo de mulher na rodoviária de Porto Alegre é preso pela Polícia Civil

Um homem suspeito de ser quem deixou uma mala com o tórax de uma mulher no guarda-volumes da Estação Rodoviária de Porto Alegre foi preso por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite da quinta-feira (4). Em 2018, o homem foi condenado por matar a mãe e concretar o corpo dela dentro de um armário em um apartamento no bairro Mont'Serrat. A idosa tinha 76 anos e levou 13 facadas em 2015.

A investigação partiu de imagens captadas por câmeras de segurança da rodoviária para chegar até a identificação do suspeito. Na filmagem, na hora da entrega da mala, o homem aparece usando boné, máscara cirúrgica e luvas.

Ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça.

O homem foi identificado como Ricardo Jardim, de 66 anos e publicitário. A Polícia Civil ainda não deu detalhes da prisão. A partir da captura, a polícia está fazendo a identificação da vítima.

A perícia confirmou que o tórax e as partes encontradas em 13 de agosto no bairro Santo Antônio pertencem à mesma pessoa. Naquela ocasião, foram encontrados membros inferiores e superiores, mas sem os dedos, o que impossibilitou a busca da identidade pelas impressões digitais.

A polícia ainda apura a motivação do crime e se o suspeito agiu sozinho. Ele não teria formação na área médica. Chama a atenção dos policiais o fato de os cortes feitos na vítima terem precisão técnica.

Relembre o caso

Uma mala com parte de um corpo foi localizada no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre. A descoberta foi feita por funcionários do local na manhã de segunda-feira (1º). A mala havia sido deixada havia 12 dias.