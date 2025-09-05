Segurança

Crime na Capital
Notícia

Suspeito de deixar mala com pedaço de corpo de mulher na rodoviária de Porto Alegre é preso pela Polícia Civil

Investigação partiu de imagens captadas por câmeras de segurança para chegar até a identificação do homem

Adriana Irion

