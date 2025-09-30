Segurança

Litoral paulista

Subsecretário de Praia Grande é alvo de busca em apuração sobre morte de ex-delegado-geral

Com ele, foram apreendidos celular, computadores, três pistolas, R$ 50 mil em espécie, mil euros e US$ 10 mil

Estadão Conteúdo

Caio Possati

