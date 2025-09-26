Segurança

Alvorada
Notícia

"Estava faceiro que o Grêmio ganhou o Gre-Nal", relembra irmão de dono de minimercado morto a tiros

Sidnei Von Wurmb, 44 anos, foi assassinado dentro do próprio estabelecimento, no bairro Onze de Abril

Júlia Ozorio

