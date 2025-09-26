"Estava faceiro que o Grêmio ganhou o Gre-Nal", relembra irmão de dono de minimercado morto a tiros

Sidnei Von Wurmb foi morto a tiros dentro do mercado do qual era proprietário em Alvorada. Arquivo pessoal / Sidnei Von Wurmb

Gremista de coração, Sidnei Von Wurmb, 44 anos, comemorava a vitória do time no Gre-Nal de domingo (21) momentos antes de ser atingido por quatro tiros dentro do minimercado do qual era dono, em Alvorada, na Região Metropolitana. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

— Ele estava faceiro da vida que o Grêmio tinha ganhado o Gre-Nal. Pouco tempo depois, aconteceu o que aconteceu — relembra o irmão, Claudio Von Wurmb, 52 anos.

O empreendedor era o mais novo de três irmãos. Natural de Porto Alegre, cresceu e viveu na mesma casa a vida toda. Ele residia com a mãe de 74 anos, que enfrenta dificuldades de locomoção, e atuava nos cuidados dela.

— Ele era uma pessoa maravilhosa, tinha um coração gigante e amava a família. Só pensava em trabalhar e reformar a casa da mãe dele, que tem problemas de saúde — conta Danubia da Silva, 31 anos, que se refere a Sidnei como "pai de coração".

Von Wurmb traçou uma longa trajetória profissional na construção civil e também atuou como calceteiro da prefeitura de Alvorada. Na época, era conhecido por se envolver com a comunidade, organizando mutirões para calçar ruas de terra e recuperar vias da cidade.

— Se ele via alguém desempregado, passando dificuldade, ajudava, dava comida e ensinava a trabalhar com obras. Ele levou muitas pessoas para a profissão e hoje elas estão bem, construíram as suas famílias — afirmou Ana Cláudia Von Wurmb, 53 anos, irmã da vítima.

Após sofrer lesões na perna em um acidente doméstico, ele precisou deixar o trabalho com obras. Por isso, em 2022, decidiu abrir o próprio negócio, na frente de casa, onde podia conciliar o serviço com o convívio familiar.

— É difícil. Ninguém esperava uma morte dessa, sem motivo. Ele estava sempre trabalhando, de domingo a domingo. Tinha diabetes e precisava aplicar as injeções de insulina, mas mesmo assim, não parava. Todos da vizinhança gostavam dele — lamentou Ana Cláudia.

Leia Mais Homem deve ser indiciado por homicídio culposo no caso de incêndio em apartamento de Passo Fundo

Investigação

Familiares ainda buscam entender o que motivou o assassinato. Para a polícia, o crime não parece ter relação com o crime organizado, pois a vítima não tinha antecedentes, e também não configura latrocínio, pois nenhum produto ou pertence foi levado.

Uma das hipóteses é de que um desentendimento envolvendo um pastor estaria ligado com a morte de Sidnei Von Wurmb. Conforme a investigação, no domingo, horas antes do assassinato, o sacerdote teria discutido com o empreendedor no interior do estabelecimento, situado no bairro Onze de Abril.

O religioso havia feito reclamações sobre um cliente, que supostamente teria flertado com a esposa dele dentro do mercado. E havia cobrado providências do dono do empreendimento sobre a situação.