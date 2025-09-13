Seis pessoas são presas por suspeita de torturar e matar adolescente em Gravataí

Seis pessoas foram presas preventivamente pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12) por suspeita de envolvimento na morte de uma adolescente de 17 anos, ocorrida em maio deste ano, em Gravataí, na Região Metropolitana. As prisões foram efetuadas em cinco cidades — Gravataí, Canoas, Taquari, Soledade e Osório —, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Entre os seis presos, quatro são homens e duas são mulheres. Destes, dois são apontados como executores do assassinato, dois teriam sido os mandantes do crime, enquanto os outros participaram da empreitada criminosa.

Durante as buscas, celulares foram apreendidos. Os aparelhos telefônicos podem indicar pistas sobre o crime, segundo a polícia.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí e contou com o apoio da Delegacia de Taquari e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Soledade. O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Brigada Militar também colaborou.

Crime estaria relacionado com o tráfico de drogas

Segundo o delegado Pedro Trajano, titular da DPHPP de Gravataí, a ação é um desdobramento de uma investigação iniciada em maio.

Conforme a apuração, no dia do crime, em 12 de maio, o grupo criminoso teria atraído a jovem, que era de Santo Antônio da Patrulha, a Gravataí. No bairro Vila Imperial, eles teriam amarrado, torturado e cortado o cabelo da vítima. Parte do corpo da adolescente também foi carbonizado na tentativa de ocultar provas, segundo a Polícia Civil.

A apuração indica que a motivação do crime tem relação com o tráfico de drogas.