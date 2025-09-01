Seis anos depois, dois réus vão a júri por espancar e matar adolescente na orla do Guaíba, em Porto Alegre

Haderson Júnior Martins Floriano morreu aos 17 anos durante briga perto da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Reprodução / Facebook

Seis anos após a morte de Haderson Júnior Martins Floriano, 17 anos, espancado em ponto turístico de Porto Alegre, a orla do Guaíba, o caso deve ter um desfecho nesta terça-feira (2). Dois réus vão a julgamento pelo crime, que aconteceu em setembro de 2019. A sessão tem início previsto para as 9h30min.

Márcio Teles Mendes Felber, 25 anos, e Ygor Rodrigues Dupont, 28, são acusados de terem assassinado Haderson durante uma briga nas proximidades da Usina do Gasômetro. Segundo a polícia, o adolescente foi agredido e atingido no peito com uma garrafa quebrada.

Felber e Dupont chegaram a ser presos pela Polícia Civil. No entanto, por decisão do Judiciário, passaram a responder em liberdade ao processo.

A Justiça entendeu que os dois colaboraram com a apuração e não se negaram a prestar declarações. Além disso, pesou em favor dos réus o fato de serem primários, terem residência fixa e não usarem arma de fogo.

Familiares

Haderson morava com a família no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. Segundo a família, ele trabalhava com a entrega de comida no centro da Capital. Na tarde de 29 de setembro de 2019, um domingo, ele saiu de casa e embarcou em um ônibus em direção à Orla.

Por volta das 23h, envolveu-se numa briga nas proximidades da Usina do Gasômetro. Foi atacado a chutes, socos e garrafadas — um dos golpes perfurou o seu peito. Haderson foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas não resistiu aos golpes que atingiram o seu coração.

Familiares do adolescente pretendem acompanhar a sessão nesta terça-feira. O pai, Anderson da Silva, 45 anos, diz que espera por justiça.

— A expectativa é de que as pessoas sejam condenadas. Eles receberam liberdade, mas se não representassem risco à sociedade, não teriam tirado a vida de um menino. Então, a única coisa que a gente quer é justiça, que eles sejam condenados. É muita dor. Sabendo que os réus estão soltos, por aí, enquanto a nossa dor e o sentimento de saudade ficam — afirma.

O crime

A apuração concluiu que o crime aconteceu após uma série de provocações entre dois grupos de jovens, que gritavam os nomes de facções criminosas rivais. Isso acabou gerando uma briga generalizada.

Haderson teria sido agredido com socos e chutes por Felber e por um adolescente, que também admitiu envolvimento no crime — a defesa de Felber sustenta que ele cometeu lesão corporal e não homicídio, e que sequer conhecia o outro autor (confira a manifestação na íntegra ao fim da reportagem).

Dupont teria sido o responsável por golpear a vítima no peito com uma garrafa quebrada e outro objeto perfurante, possivelmente um canivete.

Dupont chegou a ficar foragido, mas foi capturado no fim de novembro do mesmo ano, em Viamão, na Região Metropolitana. Após ser preso, admitiu o crime e alegou que estava sob efeito de álcool e drogas.

Durante a briga, várias pessoas gravaram vídeos, que auxiliaram na investigação. A apuração não conseguiu concluir se os envolvidos tinham vínculo com as facções rivais das quais gritavam os nomes.

Contraponto

Defesa de Márcio Teles Mendes Felber

A advogada Emiliane Gauer, que atua em defesa de Felber, encaminhou nota sobre o caso. Confira na íntegra:

Este processo é mais uma comprovação de que há displicência do Ministério Público ao oferecer denúncias por delitos contra a vida. Explico: Há vídeos da cena do crime e neles se verifica que Márcio em momento algum agrediu a vítima com faca. O que não se pode dizer do corréu — quem Márcio sequer conhecia.

No dia seguinte ao delito, Márcio se apresentou na Delegacia espontaneamente — mesmo sem ter sido reconhecido — e contou o que havia ocorrido e como. A Delegada Roberta Mariana entendeu por indiciá-lo por lesões corporais, pois foi de fato o recorte de participação de Márcio.

Esperamos que o sensacionalismo que sucedeu com relação ao caso não acarrete em uma condenação excessiva por homicídio. A justiça será feita com a desclassificação do crime para Lesões Corporais e é isto que a Defesa irá demonstrar no dia de amanhã.

Emiliane Gauer, GAUER Advogadas Associadas.

Defesa de Ygor Rodrigues Dupont