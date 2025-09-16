Segundo suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP é identificado 

Ruy era secretário de Administração Pública de Praia Grande. Prefeitura de Praia Grande / Reprodução

O segundo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi identificado pela polícia na tarde desta terça-feira (16). A informação foi divulgada pelo secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, nas redes sociais. Além dele, a polícia trabalha com a suspeita de participação de outras quatro pessoas no crime.

Fontes morreu em uma emboscada na Praia Grande, no litoral paulista. Ele foi alvejado por disparos de fuzil após ser perseguido pelos criminosos.

Mais cedo, durante o velório do ex-delegado-geral, Derrite afirmou que a força-tarefa já tinha identificado um dos suspeitos e que ele tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Horas depois, pelas redes sociais, ele divulgou que a informação do segundo suspeito. A prisão preventiva dos dois foi pedida à Justiça.

Ainda de acordo com o secretário, a identificação foi possível graças ao reconhecimento de material genético encontrado no segundo carro envolvido no crime e perícia no local.

"Temos várias hipóteses. Não podemos descartar o envolvimento do crime organizado. Ele (Ruy) era conhecido por sua carreira. Não podemos descartar a atuação dele como secretário de Praia Grande", afirmou Derrite.

"Todos que participaram deste atentado terrorista, foi isso que aconteceu, serão punidos", acrescentou.

O velório foi realizado na manhã desta terça na Assembleia Legislativa de São Paulo. O sepultamento começou às 16 horas no Cemitério da Paz Morumbi, zona sul da capital paulista.

Linhas de investigação

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Fontes apura a ligação de um líder do PCC que deixou um presídio federal há um mês com o crime. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes na área da segurança pública.

A investigação não descarta nenhuma possibilidade, mas trabalha com duas suspeitas principais:

Uma reação do Primeiro Comando da Capital (PCC)

(PCC) Ou retaliação por sua atuação na prefeitura de Praia Grande (SP), onde era secretário de Administração.

Não é descartada, porém, nenhuma linha de investigação.

Em outra linha de apuração, os investigadores acreditam que o crime possa ter elo com uma licitação, que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. Ferraz Fontes era secretário municipal de Administração de Praia Grande desde 2023, em um cargo não ligado à segurança.

O crime

Ferraz Fontes foi perseguido pelos criminosos após sair do trabalho, na prefeitura, e colidiu contra um ônibus na tentativa de escapar dos bandidos. Conforme os investigadores, as imagens mostram que a execução foi feita por um grupo treinado.

Três criminosos saíram do carro, armados com fuzis, para assassinar Ferraz Fontes, e outro bandido ficou no automóvel, para dar retaguarda.

O veículo do ex-delegado-geral, um Fiat Argo preto, não era blindado. Um dos carros usados pelos criminosos foi encontrado depois, mas havia sido queimado. Uma mulher e o filho também foram atingidos durante o atentado.

Assaltos e emboscadas anteriores

Uma investigação do Ministério Público acusou Marcola de mandar matar agentes públicos – dentre eles, Ruy Fontes. Para promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco) "tudo indica que foi um crime de máfia".

Em dezembro de 2023, Fontes sofreu um assalto no litoral paulista. Na época, ele já demonstrava preocupação com sua segurança e de familiares, após anos de atuação contra o PCC. Ele e a mulher saíam de um restaurante e iam para casa quando foram abordados.

Um dos criminosos apontou a arma para a cabeça do ex-policial. Foram roubados celulares, joias, cartões e a moto do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante, e os bens, recuperados.

— Combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família, agora, quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo — disse ao Estadão após o episódio. Ele ainda apontava estar preocupado com a exposição do assalto na mídia e que sua família se sentia ameaçada.

Em maio de 2022, o ex-delegado-geral foi vítima de outro assalto, mas na Avenida do Estado, zona sul da capital. Uma dupla em uma motocicleta o abordou, mas desistiu ao perceber que o veículo que Fontes dirigia era blindado. Dois anos antes, em 2020, Fontes sofreu uma emboscada de assaltantes no Ipiranga. Ele reagiu e chegou a balear um dos criminosos, que conseguiu fugir. Já em 2012, o ex-chefe da Polícia Civil foi abordado por dois homens na Via Anchieta, no ABC.