Segurança

Crime no litoral paulista

Segundo suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP é identificado 

Nomes não foram divulgados, mas prisões preventivas já foram pedidas. Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros após emboscada em Praia Grande, na segunda-feira

Estadão Conteúdo

Caio Possati, Marcelo Godoy e Gonçalo Junior

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS