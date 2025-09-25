Segurança

Mapa do crime
Notícia

Saiba quais os bairros e os horários com maior número de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre

Motoristas de aplicativo são as principais vítimas. Ocorrências dos dois tipos de crime registraram queda no primeiro semestre deste ano

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS