Saiba quais os bairros e os horários com maior número de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre

Era madrugada de terça-feira, 25 de fevereiro, quando Marcelo Vasconcelos, 30 anos, parou com o seu carro, um Volkswagen Fox preto, em frente a uma escola do bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Ele esperava por um novo pedido de corrida no aplicativo para decidir seu próximo destino, quando viu um outro carro passar pelo local. Não estranhou o movimento até que foi surpreendido pelo veículo voltando na contramão e com o farol alto.

— Quando fui ligar o carro para fugir, eles bateram na frente do meu. Deu aquele soco para trás. O meu pé saiu da embreagem e o carro apagou — relembra Vasconcelos.

De um Fiat Palio vermelho saltaram três jovens. Um deles portava um revólver calibre 38. Com o carro desligado e a porta destravada, puxaram Vasconcelos para fora e levaram o carro.

Cenas de roubo como essa se repetiram outras 325 vezes no primeiro semestre de 2025 — a maior parte delas nesta mesma zona da cidade. Logo atrás, vem a Zona Leste, com acesso à saída para Viamão (veja o mapa abaixo). Não à toa, são áreas que concentram os bairros mais populosos e localizados no limite com outras cidades ou próximos a rodovias, o que oferta possilidades de fuga.

Os 326 roubos registrados de janeiro a junho deste ano representam queda de 58% frente ao primeiro semestre de 2023, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

A queda também foi registrada nos furtos, com 10,9% menos episódios do que naquele ano. Individualmente, o Centro Histórico é o bairro que lidera o rankig de furtos do primeiro semestre de 2025. Uma explicação para isso está no maior número de veículos estacionados nas ruas do bairro.

O furto é pela conveniência. Oportunidade e conveniência do objeto, seja ele moto ou carro. CORONEL FÁBIO SCHMITT DA BRIGADA MILITAR Responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC)

A comparação entre períodos exclui o ano de 2024 por ter sido considerado atípico devido à enchente que atingiu a Capital. Ao longo dos meses de maio e junho, o acesso à cidade estava comprometido, inibindo a atuação dos criminosos, que tinham menor possibilidades de rota de fuga.

Planejamos as nossas ações com base na análise de dados. Por exemplo, os bairros da Zona Norte são os que concentram o maior número de roubos. Então, temos ali operações constantes, em aberto, pela Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos, para coibir esses delitos DELEGADA JEISELAURE DE SOUZA Titular da Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos (DRV)

Motivações e comportamentos

A polícia aponta que carros furtados têm como destino principal a venda ilegal de peças, os desmanches. Além disso, locais sem câmeras de vigilância, com menos iluminação e pessoas circulando, costumam atrair os bandidos. Quem pratica o furto costuma ter conhecimento em destrancar e ligar veículos. Geralmente utilizam equipamentos para arrombar o carro sem levantar suspeitas.

Já nos roubos, o objetivo, na maioria das vezes, é utilizar os veículos para cometer outros crimes, como homicídios, roubo à residência e atividades do tráfico de drogas. Diferentemente dos que furtam, esses criminosos têm o comportamento mais violento e agressivo e, em geral, estão com arma de fogo, o que aumenta o risco de latrocínio, apontam as forças de segurança.

Perfil das vítimas

As principais vítimas de roubos são os motoristas de aplicativo, como Vasconcelos.

De acordo com a polícia, o risco existe tanto em relação aos condutores que ficam parados à espera de um novo pedido de corrida quanto ao passageiro que embarca no veículo.