RS tem o menor número de roubos de veículos da série histórica, mas feminicídios continuam aumentando

Roubos de veículos foram um dos crimes com índices mais baixos na série histórica do RS em agosto. Polícia Civil / Divulgação

O Rio Grande do Sul registrou em agosto uma nova queda na maior parte dos índices de criminalidade. Entretanto, a exceção permanece a mesma: dados divulgados nesta quinta-feira (11) pela Secretária de Segurança Pública (SSP) apontam um aumento no número de feminicídios.

No mês passado, oito mulheres morreram em razão do gênero no Estado. O número é 60% maior em comparação com as cinco vítimas registradas em agosto do ano anterior.

Nos primeiros oito meses do ano, houve aumento de 32,5% nos feminicídios. De janeiro a agosto de 2025, foram 53 feminicídios, contra 40 do mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, segundo a SSP, agosto teve os menores números de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e de roubos de veículos de toda a série histórica no Rio Grande do Sul, ou seja, desde 2010. Os CVLI incluem crimes como homicídio doloso e latrocínio, além de feminicídio, que registrou alta no último mês.

Antes disso, os melhores resultados para crimes violentos haviam sido obtidos em julho de 2024, com 93 registros. No mês passado, foram 92 ocorrências no Rio Grande do Sul.

Já os dados de roubos de veículos são os menores desde junho do ano passado, quando foram 126 ocorrências. O número em agosto deste ano chegou a 123.

Os homicídios caíram 24% em relação a agosto de 2024, passando de 103 para 78. No comparativo dos primeiros oito meses de cada ano, a queda no número de vítimas desse crime foi de cerca de 22%, indo de 931 para 729.

Já os casos de latrocínio baixaram de três para dois no mês de um ano para outro, uma queda de 33%. Desde o início de 2025, foram 19 latrocínios, contra 26 até agosto de 2024.

No campo, foram 245 registros de abigeato no último mês, contra 282 no mesmo período de 2024. Ocorrências em estabelecimentos comerciais também diminuíram, passando de 364 para 322.