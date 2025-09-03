Rio Grande terá nova delegacia de combate aos crimes rurais e de abigeato

A cidade de Rio Grande, no sul do Estado, terá uma nova delegacia especializada no combate aos crimes rurais e abigeato. O anúncio foi feito na última terça-feira (2) durante a 48ª Expointer. Além do município, a delegacia vai atender também as cidades de Santa Vitória do Palmar, Jaguarão e Arroio Grande.

Atualmente as investigações dos crimes rurais na cidade estão sob responsabilidade de um núcleo especializado na 2ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a delegada regional de Polícia Civil, Ligia Furlanetto, há alguns meses que a possibilidade de implementação da delegacia era discutida com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).

— O combate ao abigeato exige um trabalho qualificado de investigação e inteligência policial, aliado à cooperação com outras instituições de segurança e a participação ativa da comunidade rural. Com a futura instalação da delegacia, a Zona Sul do Estado contará com um reforço institucional permanente e especializado, consolidando a atuação já desenvolvida pelo núcleo atual — afirma a delegada.

Região tem aumento nos casos de abigeato

Diferente do restante do Rio Grande do Sul, neste ano houve aumento nos crimes de abigeato entre janeiro e agosto na região. Em Rio Grande foram registrados 45 casos neste ano, enquanto em 2024, foram 40. Já em Santa Vitória do Palmar o aumento foi de 30 para 38 casos.

A SSP não divulgou detalhes sobre quando a nova delegacia será inaugurada, porém a expectativa é que ocorra até o final deste ano. Também não foi informado o número de agentes que irão atuar na nova estrutura.

Redução de crimes no Rio Grande do Sul

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o estado registrou queda nos índices de furto e roubo de gado desde 2019. Nos primeiros sete meses de 2025, o Estado apresentou queda de 10% nos abigeatos: foram 1.785 casos contra 1.974 em 2024, segundo dados do Observatório Estadual de Segurança Pública.