Rio Grande tem quase 500 ocorrências de furtos de cabos em 2025, diz CEEE Equatorial

Cabos apreendidos, conforme a polícia, pertencem a linhas de transmissão de energia elétrica. Polícia Civil / Divulgação

O município de Rio Grande, no sul do Estado, enfrenta uma onda de furtos de cabos de energia elétrica. Dados obtidos pela reportagem de GZH com a CEEE Equatorial, mostram que nos primeiros oito meses de 2025, foram quase 500 ocorrências.

Entre janeiro e agosto, conforme dados da concessionária de energia elétrica, Rio Grande registrou 494 casos. Com isso, o município é o segundo com mais furtos registrados na área de atuação da empresa, atrás apenas de Porto Alegre.

Operação apreende mais de 150kg de cabos furtados

Na última semana, uma operação da 3ª Delegacia de Polícia de Rio Grande apreendeu 150 kg de cabos furtados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Parque Coelho.

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, responsável pela operação, a investigação começou a partir de furtos registrados em residências no Balneário Cassino e acabou levando ao cruzamento com casos de furto de fios.

— Os fios foram apreendidos todos no mesmo endereço e identificados pela Equatorial como pertencentes às linhas de transmissão. Esses furtos, além de causarem prejuízo à distribuidora, afetam diretamente os usuários: mercadorias que estragam por falta de refrigeração, comércios que não conseguem abrir, medicamentos que se perdem nas geladeiras das pessoas, sem contar o transtorno de ficar horas sem energia elétrica — comentou o delegado.

Atualmente, o município conta com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e Serviços Delegados (DRCP), especializada nesse tipo de ocorrência para combater a ação criminosa. Em relação ao prejuízo financeiro, a empresa e a Polícia Civil informaram que ainda não é possível estimar esses dados.