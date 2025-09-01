Segurança

Atrás apenas de Porto Alegre
Notícia

Rio Grande tem quase 500 ocorrências de furtos de cabos em 2025, diz CEEE Equatorial

Operação da Polícia Civil apreendeu mais de 150kg de cabos furtados em Rio Grande

Laura Cosme

