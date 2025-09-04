Rio Grande irá ampliar o número de guardas municipais armados

A Guarda Municipal de Rio Grande deve ampliar para 49 o número de agentes habilitados ao porte de arma. A medida, que deve ocorrer até o final do ano, faz parte de um processo de qualificação iniciado no final de 2024, quando a primeira turma armada da corporação passou a atuar nas ruas da cidade.
Atualmente, a Guarda Municipal é composta por 96 agentes, sendo que 30 possuem habilitação para porte de arma.
Segundo o secretário de Segurança de Rio Grande, Carlos Alberto Brusch Terres, a partir de agora, o Município irá contar com o primeiro instrutor de tiro da Guarda, o servidor Eloi Marques da Silveira, apresentado oficialmente na quarta-feira (3).
Com isso, a expectativa é de que mais 19 guardas sejam capacitados ainda em 2025. Até o final de 2024, as equipes não utilizavam armas de fogo nas patrulhas. Para serem habilitados, o agentes realizam um exame psicotécnico, segundo as normas da Polícia Federal.
A projeção da pasta é de que a realização do curso ministrado pelo servidor possa gerar uma economia de até R$ 50 mil aos cofres públicos, já que o Município não precisará terceirizar o serviço.