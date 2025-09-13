Segurança

Litoral Norte
Notícia

Polícia encontra 25 pessoas mantidas contra a vontade em comunidade terapêutica e prende proprietário no Litoral Norte

Local foi alvo de fiscalização na sexta-feira (12), após recebimentos de denúncias de irregularidades; inquérito policial será instaurado para apurar o caso

Kathlyn Moreira

