Fraude na Previdência Social
Ferrari e réplica de carro de Fórmula 1: PF apreende itens de luxo em operação que prendeu o "Careca do INSS"

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. O empresário Maurício Camisotti também foi preso

