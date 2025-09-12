Ferrari e réplica de carro de Fórmula 1: PF apreende itens de luxo em operação que prendeu o "Careca do INSS"

Além da prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", a operação Cambota, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (12) contra a fraude bilionária no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), também resultou na apreensão de veículos e artigos de luxo. Entre eles, uma Ferrari vermelha e uma réplica de carro de Fórmula 1.

O veículo de corrida similar ao de uma Fórmula 1 é inspirado na McLaren MP4/4 que Ayrton Senna pilotou em 1988. Também foram apreendidos quatro relógios e alta quantia de dinheiro em espécie, cujo valor total não foi divulgado.

A Polícia Federal cumpre 13 mandados de busca e apreensão, sendo seis no Distrito Federal e sete em São Paulo. Não há detalhes sobre o local onde os itens foram apreendidos.

Os endereços que são alvo da PF estão ligados a Antunes e ao empresário Maurício Camisotti, que foi preso no início da manhã em São Paulo. Ambos são investigados pela fraude bilionária no INSS, que desviou bilhões por meio de descontos não autorizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do instituto.

Camisotti, apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência também foi preso. Entre as ordens de busca estão as cumpridas na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, em São Paulo.

"A ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados", diz nota da PF.

Atuação como lobista

De acordo com a PF, o "Careca do INSS" recebia valores de entidades como CPBA, AP Brasil, Cebap, Unaspub e Asabasp – muitas delas beneficiadas com os acordos de cooperação técnica junto ao INSS.

Ele possuía procurações que lhe davam poderes para firmar ou manter esses convênios com o órgão federal em nome das associações, que então descontavam mensalidades diretamente das aposentadorias dos beneficiários.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

Leia Mais Após descoberta de fraude no INSS, governo interrompe repasses a entidades e devolverá os descontos irregulares

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).