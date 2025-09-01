Quem era Yuri Ramirez, cantor sertanejo morto a tiros dentro de casa

Yuri Ramirez foi assassinado neste sábado (30), aos 47 anos. Spotify / Reprodução

Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido artisticamente como Yuri Ramirez, morreu no último sábado (30). O cantor sertanejo de 47 anos foi assassinado a tiros na casa onde morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O cantor tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e estupro. Na data de sua morte, ele cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. As informações são do g1.

Quem era Yuri Ramirez

Ramirez era músico e compositor, natural de Campo Grande. Em uma entrevista a TV Morena, afiliada da Rede Globo em Mato Grosso do Sul, o cantor contou que iniciou sua carreira musical com rock, ainda na adolescência. Influenciado pelo pai, posteriormente ele mudou para o sertanejo, ritmo em que compunha canções baseadas em experiências pessoais.

Em 2020, Ramirez fez parte de uma dupla sertaneja e se apresentou em diferentes estados do país. Depois se tornou artista solo e chegou a dividir o palco com artistas nacionais como Maria Cecília e Rodolfo.

Ele também fez aparições em programas de TV e contou que costumava compor entre três e quatro músicas por semana, chegando a um acervo de aproximadamente 240 faixas inéditas. Entre as músicas lançadas, estão Boca Errada e, mais recentemente, Novo Engano, de outubro de 2024.

Envolvimento com crime

Atualmente, Yuri respondia por estupro, tráfico de drogas e de armas. O artista acumulava um histórico de crimes.

Em 2018, foi preso em Goiânia por uso de documento falso. Na época, estava foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul havia cinco meses. Segundo a Polícia Civil de Goiás, ele integrava uma facção criminosa e era apontado como o principal traficante da região noroeste da cidade.

As apurações mostraram que a casa onde vivia funcionava como ponto de venda de drogas. A polícia estimou que ele teria movimentado cerca de 800 quilos de maconha trazidos do Paraguai, além de atuar no contrabando de armas.

No dia da prisão, apresentou um documento falso em nome de "Alexandre Nunes". Antes disso, já havia sido detido pela Polícia Federal com 20 quilos de entorpecentes e condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

O assassinato

Menos de um mês antes do crime, ele havia deixado o presídio e cumpria pena em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Para atender à determinação judicial de manter um endereço fixo, morava com uma mulher que o acolhia na residência onde acabou morto.

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados invadiram a residência e, ao abordarem a moradora, disseram ser policiais e entraram no imóvel em busca da vítima. O cantor foi localizado em um dos quartos e alvejado com vários tiros. Ele caiu de bruços e morreu no local. A perícia recolheu 12 cápsulas de pistola na cena do crime.