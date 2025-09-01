Segurança

Mato Grosso do Sul
Notícia

Quem era Yuri Ramirez, cantor sertanejo morto a tiros dentro de casa

Artista foi baleado no sábado (30), em Campo Grande. Ele cumpria pena em regime fechado e respondia pelos crimes de estupro, tráfico de drogas e de armas

Zero Hora

