Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação a PF que mirou Faria Lima e PCC

Imagens exibidas no "Fantástico" mostraram o empresário sendo rendido. TV Globo / Reproducao

O empresário Rafael Renard Gineste tentou escapar por meio de uma lancha da Operação Carbono Oculto, deflagrada na última quinta-feira (28) e considerada a maior já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação dele, no entanto, foi frustrada. Ele foi detido por policiais na embarcação de luxo ancorada em Bombinhas (SC). Outras cinco pessoas foram presas em outros locais no mesmo dia.

Imagens exibidas no Fantástico no último domingo (31) mostram o empresário rendido por investigadores.

— Jogou fora o celular — disse um policial antes de anunciar a abordagem.

A lancha estava a 250 quilômetros da casa de Gineste, que residia em Curitiba — onde também foram realizadas buscas.

Conforme o g1, mensagens obtidas pela PF mostram que os integrantes de uma quadrilha ligada ao PCC sabiam com antecedência sobre operações de fiscalização contra o grupo.

Em uma das conversas, Thiago Augusto de Carvalho Gomes, um dos suspeitos que foi preso, afirma:

— Já tá tudo parado, né? Que a gente sabia que ia começar.

No celular de Rafael, a PF encontrou mensagens entre ele e Thiago:

— Não dá para fazer algo nessa gasolina pra render mais? E baixar o custo dela? Etanol, sei que podemos jogar mais um "m".

A investigação apontou que o tal "m" seria uma referência ao metanol.

Quem é Rafael Gineste?

O empresário é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos. Conforme a investigação, ele seria integrante do núcleo financeiro da organização, que movimentava valores usando empresas de fachada e holdings. As empresas, postos de combustíveis e fundo de investimento, serviriam para dar aparência de licitude aos recursos.

Gineste havia sido um dos 42 condenados na primeira fase da Operação Publicano, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná. A informação é do Metrópoles.

Na ocasião, ele era acusado de integrar uma rede de corrupção dentro da Receita Estadual do Pará, que pagaria propinas a auditores fiscais para que seus impostos fossem reduzidos.

Operação

Na última quinta-feira (28), a Operação Carbono Oculto foi deflagrada por cerca de 1,4 mil agentes, em uma força-tarefa nacional para combater um esquema criminoso no setor de combustíveis, que seria comandado pela facção PCC.

A Operação Carbono Oculto cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em oito Estados brasileiros: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A ação foi coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) — por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) — e Ministério Público Federal (MPF), com participação da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar de São Paulo.

Leia Mais Megaoperação combate esquema do PCC no setor de combustíveis que sonegou R$ 7 bilhões em impostos

Como funcionava o esquema

Um dos principais eixos da fraude passaria pela importação irregular de metanol. De acordo com investigação, o produto que chegava ao país não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais, mas desviado e transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta.

Esta substância era utilizada para adulterar combustíveis, gerando lucros bilionários à organização criminosa. De acordo com as autoridades, há mais de 300 postos de combustíveis do país que atuam nessas fraudes. O setor estima impacto ainda maior, que abrangeria 30% dos postos no Estado de São Paulo, o equivalente a 2,5 mil estabelecimentos.

Além da adulteração, a rede criminosa comprou postos de combustíveis e não pagou os proprietários. Eles ainda fizeram ameaças caso fosse efetuada qualquer tipo de cobrança.

Atuação de fintechs