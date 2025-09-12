Segurança

Operação Sem Desconto
Notícia

Quem é o "Careca do INSS", suspeito de movimentar milhões com entidades ligadas a aposentados

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela PF como lobista que intermediava repasses de associações a servidores do órgão federal

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS