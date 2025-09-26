Segurança

Vale do Taquari
Notícia

Quatro pessoas são condenadas a até 23 anos por homicídio de mulher em Progresso

Eloete Oliveira, 54 anos, desapareceu em fevereiro de 2024 e foi encontrada morta cerca de uma semana depois. 

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS