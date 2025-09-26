Segurança

Notícia

No primeiro concurso da BM com cotas para trans, quatro candidatos seguem na disputa; veja os detalhes

Brigada Militar reservou 12 vagas exclusivas para transexuais. A próxima etapa será de avaliação psicológica. O cargo oferecido é de soldado primeira classe, com salário inicial de R$ 5.944,85 mais benefícios

Gabriel Jacobsen

