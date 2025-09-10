Segurança

"Quando o tutor virava as costas, ia embora, era feita a eutanásia", conta ex-funcionário que trabalhou com Paula Lopes, sobre animais sacrificados em Canoas

Zero Hora ouviu ainda relatos de pessoas que deixaram seus pets aos cuidados da ex-secretária do Bem-Estar Animal da prefeitura e nunca mais tiveram notícias deles, até serem informadas de que haviam morrido

