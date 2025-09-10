"Quando o tutor virava as costas, ia embora, era feita a eutanásia", conta ex-funcionário que trabalhou com Paula Lopes, sobre animais sacrificados em Canoas

Em operação realizada no último dia 4, polícia apontou que foram realizadas 239 eutanásias em oito meses. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

No início deste ano, a cadela Preta sofreu um acidente de carro. Não parecia ser grave, mas a tutora, a auxiliar de veterinária Sílvia Kennel, pediu ajuda no Facebook a quem pudesse acolher e cuidar do animal. Na publicação, uma voluntária se manifestou dizendo que ajudaria. Era Paula Lopes, dona de uma ONG e recém-empossada secretária do Bem-Estar Animal da prefeitura de Canoas.

Sílvia deixou Preta sob os cuidados de uma clínica, indicada por Paula. A partir daquele dia, não teria mais notícias do seu animal.

De acordo com o relato de uma pessoa que trabalhou na secretaria e conversou com a reportagem sob anonimato, o que acontecia em casos como o de Sílvia explica desfechos aos quais os clientes só teriam acesso tempos depois:

— Quando o tutor virava as costas, ia embora, era feita a eutanasia.

Sílvia é uma das dezenas de pessoas que procuraram a Polícia Civil para denunciar Paula Lopes, investigada por suspeita de ordenar eutanásias em massa durante sua gestão como secretária, entre janeiro e agosto deste ano.

Relatos colhidos por Zero Hora apontam que ela teria a mesma postura fora do Executivo, utilizando sua ONG, Instituto Paula Lopes, para acolher animais e levá-los a uma clínica veterinária onde seriam sacrificados.

Segundo os depoimentos, Paula se comprometia a auxiliar quem a procurava, mas, ao invés disso, dificultava aos tutores o acesso a informações. Eles só ficavam sabendo do falecimento dos seus pets dias depois.

Sílvia, que também é ativista da causa animal, conta que já havia sido ajudada por Paula em outras oportunidades, por isso confiou. A recomendação de Paula foi para que ela buscasse ajuda em uma clínica da zona sul de Porto Alegre.

— Entreguei para a veterinária e deixei bem claro: “Gurias, cuidem dela. Eu quero que ela volte para casa, ela é minha. Elas disseram "claro, tranquilo”, pegaram meu número para me dar informação, e nunca mais — conta.

Sílvia tentou inúmeros contatos com Paula:

— Liguei, mas a clínica não dava informação, só se a Paula autorizasse. Foram 28 dias de angústia.

Depois de insistir, ela conseguiu contato com uma veterinária, que informou que Preta havia morrido por infecção na medula decorrente da cirurgia.

Na ligação, à qual a reportagem teve acesso, a veterinária informa que a cadela estava em nome de Paula Lopes. Sílvia argumenta que ela era a tutora e que havia assinado um termo. Na sequência, a veterinária afirma que Preta ficou debilitada e que podiam optar por tentar a cirurgia ou pela eutanásia. A veterinária garante que Paula optou pela cirurgia.

Ela (a veterinária) disse que a Preta morreu no terceiro dia. Mas, no sétimo dia, a Paula me disse que a Preta estava bem e que estavam estudando a cirurgia. Não me deram nada, não me liberaram nada. Principalmente enterrar a Preta, que era o que eu mais queria. SÍLVIA KENNEL Auxiliar de veterinária e tutora de uma cadela que teria sido eutanasiada

"Por que demoraram tanto para avisar?"

A também protetora Francieli Taís Lopes, da ONG Amparo Animal Chico Xavier, passou por situação semelhante. No caso dela, Paula havia ajudado a cuidar de uma cadela que estava com infecção urinária, e a custear a cirurgia. Pela experiência positiva, Francieli procurou novamente a então secretária, em agosto deste ano, para ajudar com um cão que ela havia resgatado e estava doente:

— Eu tinha colocado o nome do cachorro de Simba. Até agradeci muito pelo que ela fez pela Angel. Porém, aí começou a história. Eu não tive mais informações do cachorro. Eu ligava para a clínica, eles falavam que informações sobre os resgatados era somente com a Paula Lopes.

A suspeita era de cinomose, doença viral que pode atingir os cães de diferentes formas, como nos sistemas respiratório, neurológico e gastrointestinal.

Dois dias depois, ela recebeu um áudio com a notícia de que o cachorro não sobreviveu.

De tanto eu ligar, insistir, chamar, ela (Paula) mandou um áudio da própria veterinária dizendo que o cachorro chegou lá e não resistiu. Mas, se o cachorro chegou lá e não resistiu, por que demoraram tanto tempo para me avisar? Mais de dois dias sem me passar contato nenhum. FRANCIELI TAÍS LOPES Tutora de um cachorro que teria sido eutanasiado

"Não tinha mais controle"

Ainda conforme a pessoa que trabalhou na Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas, tutores deixavam animais doentes, em sua maioria resgatados. Uma ficha que era colocada para tipificar e controlar os animais eutanasiados que eram depositados no freezer foi removida a pedido da ex-secretária, quando eutanásias passaram a ser realizadas em excesso, segundo ela, dentro da sede do abrigo municipal.

Tu colocava nome do animal, a cor, se era macho ou fêmea, se era canino ou felino e a data. Aí, depois, como começou a dar muitas dessas eutanásias, a Paula pediu para tirar aquele papel do freezer. A gente já não tinha mais controle de qual estava dentro do saco. EX-FUNCIONÁRIO DA PASTA DO BEM-ESTAR ANIMAL DE CANOAS

O ex-servidor ainda detalha exemplos de animais que seriam rapidamente sacrificados:

— Um caso que me chocou muito foi de um cachorrinho que tinha cinomose. Quando a pessoa foi embora, foi feita a eutanásia nele. Não era um cachorro que tava morrendo. Foi mandado fazer uma eutanásia porque, como ali não tem isolamento, não tem nada, ela (Paula) decidiu que não gastaria para arcar com um isolamento.

Investigação

Relatos como os de Sílvia e Francieli já foram recebidos pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas. A delegada Luciane Bertoletti investiga a relação da clínica da zona sul da Capital com Paula. A polícia busca saber se há um esquema entre as duas partes, ou se Paula apenas se valia do local para se empossar dos animais.

O dono do estabelecimento é tratado como testemunha e deve ser ouvido. Por não estar na condição de investigado, o nome do local não está sendo divulgado.

Paula foi o principal alvo da Operação Carrasco, realizada no último dia 4. Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram encontrados 14 corpos de animais no freezer. Na ocasião, a delegada Luciane apontou que foram realizadas 239 eutanásias em oito meses e que haviam sido encontrados termos de entrega de carcaças assinados, mas com os dados a serem preenchidos. Na casa de Paula Lopes foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie, segundo a polícia.

Ela prestou depoimento na última sexta-feira (5) e negou todas as acusações. Além dela, os outros três investigados foram ouvidos: uma veterinária, servidora da prefeitura, que atestava as eutanásias, o companheiro de Paula e a tia dela, que possui um sítio em Arroio dos Ratos onde foram encontrados diversos medicamentos de uso veterinário. Mais pessoas serão ouvidas nos próximos dias.

A prefeitura de Canoas também está apurando o caso. O prefeito Airton Souza criou uma comissão específica para tratar das condições do abrigo municipal.

Contraponto

A defesa de Paula Lopes e a própria investigada se manifestaram nas redes sociais alegando perseguição política.