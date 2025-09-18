Quadrilhas especializadas em desmanche de caminhões no Vale do Sinos são alvo da Polícia Civil

Foram mobilizados 120 policiais em operação contra esquema de desmanche de caminhões no RS. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (18) mira duas quadrilhas especializadas em furto, fraude e lavagem de dinheiro envolvendo caminhões no Rio Grande do Sul. São cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Montenegro e Santa Maria.

Os alvos são suspeitos de integrarem os grupos criminosos, incluindo três lideranças. A ação ocorre no escopo de uma investigação que teve início há cerca de dois anos em Novo Hamburgo, após a polícia traçar uma ligação entre veículos furtados na cidade e os recorrentes destinos de revenda.

A operação é realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo e pela 2ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. Oito pessoas foram presas na ação que mobiliza 120 policiais. Os agentes apreenderam quatro caminhões, um carro, documentos, um computador e cadernos de anotação dos suspeitos.

Grupos criminosos usavam ferros-velhos para acobertar a venda ilegal de peças de caminhões furtados. Polícia Civil / Divulgação

O esquema

A investigação constatou que as quadrilhas operavam em crimes como furto, receptação, adulteração, desmanche e comercialização de peças de veículos pesados, além de extorsão das vítimas. O esquema utilizava estabelecimentos comerciais do tipo ferro-velho para realizar a lavagem de dinheiro e acobertar a venda ilegal de peças provenientes de caminhões roubados.

A Polícia Civil estima que mais de 60 veículos tenham passado por esse esquema, sendo a maioria caminhões equipados com dispositivo munck. Em apenas um ano, uma quadrilha teria lucrado pelo menos R$ 3 milhões com a fraude, segundo a investigação.