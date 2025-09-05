Segurança

Histórico de crime
Notícia

Publicitário preso por deixar mala com parte de corpo na rodoviária de Porto Alegre matou e concretou a mãe em armário de apartamento em 2015

Conforme a Polícia Civil, idoso detido na quinta-feira comentou ter desmembrado a mulher, que seria namorada dele; saiba como a polícia chegou até o criminoso, que é foragido do sistema penitenciário

Adriana Irion

