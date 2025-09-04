Segurança

Em 17 inquéritos
Notícia

Professor é indiciado por estupro de vulnerável contra alunos de escola de São Leopoldo

Homem, que não teve nome divulgado, foi demitido em agosto após denúncia de pais, e está preso preventivamente

Júlia Ozorio

