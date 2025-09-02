PRF prende dois homens transportando R$ 364 mil sem procedência em Rio Grande 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na madrugada desta terça-feira (2) transportando R$ 364.050,00 em espécie no km 467 da BR-471, em Rio Grande, no sul do Estado.
De acordo com a PRF, o dinheiro não possuía origem. A quantia estava dividida em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 dentro de um veículo modelo Civic, emplacado em Novo Hamburgo.
Os ocupantes do carro, de 29 e 30 anos, são naturais de Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul. Eles possuem antecedentes criminais por receptação de veículos, posse de arma de fogo, furto qualificado e posse de drogas.
As identidades não foram divulgadas. A dupla foi encaminhada, junto ao valor apreendido, à delegacia de polícia.