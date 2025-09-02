PRF prende dois homens transportando R$ 364 mil sem procedência em Rio Grande 

A quantia estava distribuída em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 dentro de um veículo modelo Civic. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na madrugada desta terça-feira (2) transportando R$ 364.050,00 em espécie no km 467 da BR-471, em Rio Grande, no sul do Estado.

Leia Mais PF prende dois homens em operação contra abuso sexual infantojuvenil no RS

De acordo com a PRF, o dinheiro não possuía origem. A quantia estava dividida em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 dentro de um veículo modelo Civic, emplacado em Novo Hamburgo.

Leia Mais Quatro homens são presos transportando 1,5 tonelada de maconha em Montenegro

Os ocupantes do carro, de 29 e 30 anos, são naturais de Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul. Eles possuem antecedentes criminais por receptação de veículos, posse de arma de fogo, furto qualificado e posse de drogas.