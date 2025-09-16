Segurança

Crime da mala
Notícia

Preso por suspeita de ter matado e esquartejado a namorada manteve corpo da vítima em geladeira na pousada onde estava hospedado

Ricardo Jardim, 66 anos, apontado como autor do homicídio de Brasília Costa, mudou a versão no interrogatório e falou que descartou partes do corpo e espalhou pela cidade

Pâmela Rubin Matge

