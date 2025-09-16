Preso por suspeita de ter matado e esquartejado a namorada manteve corpo da vítima em geladeira na pousada onde estava hospedado

Ricardo está preso desde o começo de setembro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ricardo Jardim, 66 anos, preso desde 4 de setembro por suspeita de ter matado e esquartejado a namorada, manteve o corpo da vítima dentro de uma geladeira na pousada onde o casal estava hospedado, conforme a polícia.

As informações foram divulgadas depois de 12 dias de sigilo, pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (16) durante uma coletiva à imprensa, na Cidade da Polícia.

Ainda conforme as forças de segurança, Ricardo planejou meticulosamente o crime. Ele fez a compra de mala, serra, luvas, sacos plásticos e fita.

Em fotos, vídeos e acesso ao histórico de pesquisa de Ricardo, a polícia constatou que ele acompanhava o trabalho da imprensa sobre o caso. O homem, que mantinha perfis falsos na redes sociais e utilizava pelo menos três celulares, ainda pesquisou como identificar digitais depois de um crime.

Após o crime, passou a utilizar o telefone celular de Brasília, se passando pela vítima. O assassinato, de acordo com a polícia, aconteceu entre 8 e 9 de agosto.

No interrogatório, o suspeito mudou a versão e apenas falou que descartou partes do corpo e espalhou pela cidade.

— Ele não confessou. Ele negou o crime— diz o delegado Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, Ricardo plantou provas, deixou pistas falsas e agiu de forma cênica.

"Ele plantou provas falsas. Partes do depoimento podem ser verdade outras não. É paradoxal o que ele faz.Ele traz informações , mas sempre com partes (relatos) faltando ou que não procedem. MARIO SOUZA Diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa

Entre a morte, o esquartejamento e o descarte foram 5 dias. Ele utilizou uma serra. Diferentemente do crime organizado, não foram lesões brutais. A polícia tem duas hipóteses. Uma delas é ampla pesquisa feira por Ricardo na internet e em livros. A outra, ter dividido cela por anos com um criminoso condenado por um crime de esquartejamento. Trata-se de Vandré Centeno da Costa.

Causa da morte ainda é desconhecida

O IGP ainda trabalha para estabelecer a causa da morte, aguarda exames laboratoriais para saber, por exemplo, se a vítima foi drogada.

Pode se afirmar que o esquartejamento ocorreu após a execução.

Buscas pelo crânio seguem e devem completar a perícia.

Demonstrou ser uma pessoa tranquila, mas tentou nos induzir ao erro com relatos parcialmente falsos e parcialmente verdadeiros. ANDRÉ LUIZ FREITAS Delegado responsável pela investigação.

Relembre o caso

O crânio da vítima ainda não foi localizado pela polícia. Aos policiais, Jardim disse ter depositado a cabeça da mulher numa lixeira perto da Usina do Gasômetro.

Após ser preso pela equipe do Departamento de Homicídios, Jardim chegou a admitir aos policiais ter esquartejado a vítima, mas alegou que a namorada sofreu um mal súbito. No entanto, a polícia trata o caso como feminicídio, com motivação financeira.

Análise preliminar da Polícia Civil indica que o publicitário pesquisou na internet sobre identificação de pessoas e DNA um dia após deixar a mala com o tronco da vítima na Estação Rodoviária.

A Defensoria Pública, que representa o suspeito, diz que só se manifestará nos autos do processo.

Semiaberto

Foi a juíza Sonáli da Cruz Zluhan que concedeu o regime semiaberto a Jardim, em janeiro de 2024. Ele estava preso desde 29 de maio de 2015.

— Ele estava preso há nove anos sem tratamento penal nenhum, com parecer favorável da psicóloga e da assistente social e com conduta carcerária plenamente satisfatória. Não tinha nada que contraindicasse a progressão dele — diz Sonáli.

A vítima

Bia, como era conhecida a vítima, era manicure e trabalhava eventualmente em salões na zona norte de Porto Alegre. Ela e Jardim teriam se conhecido em junho do ano passado, num abrigo, durante o período da enchente.

Em outubro, os dois teriam rompido a relação, mas retomaram no começo deste ano. Bia era divorciada e não tinha filhos. A mulher era natural de Arroio Grande, no sul do Estado.

Condenado por matar a mãe

Vilma Jardim, 76 anos, teve o corpo encontrado dentro de um armário, com a porta concretada, em seu apartamento, no bairro Mont'Serrat, em 2015. A apuração indicou que o móvel havia sido feito sob medida. A busca no apartamento foi feita depois de familiares darem falta da idosa. Ela sumiu em 10 de maio, Dia das Mães.