Preso por esquartejar mulher em Porto Alegre fez pesquisas na internet sobre identificação de pessoas e DNA 

Ricardo Jardim conduzido por policiais civis, na quinta-feira (4), suspeito de matar e esquartejar a namorada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil está analisando os equipamentos eletrônicos apreendidos com Ricardo Jardim, 66 anos, preso por suspeita de ter matado e esquartejado a namorada, e deixado partes do corpo espalhadas em diferentes pontos de Porto Alegre — uma mala com o tórax da vítima foi localizada no guarda-volumes da rodoviária da Capital.

As primeiras análises apontam que ele fez pesquisas na internet sobre identificação de pessoas e exames de DNA. As consultas foram realizadas em 21 de agosto, um dia após a entrega da bagagem na rodoviária.

A polícia suspeita que ele estava preocupado com a identificação da vítima, já que usou estratégias para que isso não acontecesse, e acredita que o crime tenha sido cometido em 9 de agosto. Em 13 de agosto, as primeiras partes do corpo foram localizadas, na zona leste de Porto Alegre. No último fim de semana, novos restos mortais foram encontrados no Guaíba, em dois momentos, no sábado (6), na praia de Ipanema, e no domingo (7), no Pontal.

— Os investigadores perceberam que durante todo esse planejamento e execução, ele tinha uma grande preocupação em esconder a identidade da vítima, também a sua, mas principalmente da vítima. Isso se demonstrou pelo corte dos dedos e pelo sumiço, esconder o crânio dessa pessoa. Então, isso que foi apurado até agora demonstra que ele tinha um interesse alto em tentar entender como funcionava a identificação por DNA, o banco de DNA e assim por diante. Isso é bastante incomum e ele demonstrou esse interesse. Isso está comprovado — afirmou o delegado Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A vítima foi identificada como Brasília Costa, 65 anos, uma manicure conhecida como Bia. A cabeça dela ainda não foi localizada. Jardim chegou a dizer à polícia que depositou o crânio de Brasília em uma lixeira próxima à Usina do Gasômetro.

— A polícia continua nas diligências do crânio dessa vítima, com o apoio da polícia militar e também de algumas empresas que estão auxiliando do setor da limpeza. Estamos trabalhando diariamente para buscar encontrar essa parte do corpo e conseguir também entregar aos familiares — acrescenta Souza.

Jardim foi ouvido na quarta-feira (10), em depoimento que durou cerca de quatro horas e está sendo analisado pelos investigadores. A Polícia Civil vem mantendo em sigilo os detalhes do que Jardim disse aos policiais.

Na semana passada, após ser preso, o publicitário confessou ter esquartejado a vítima. Mas negou que tenha matado a mulher. Ele alegou que ela teria sofrido um mal súbito dentro do quarto da pousada onde vivia.

A causa da morte ainda não foi apontada e depende de análises do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Relembre o caso

A vítima teve o corpo esquartejado e espalhado por diferentes áreas de Porto Alegre. Dentro de uma mala deixada no guarda-volumes da rodoviária, foi localizado o tronco da vítima. O caso foi descoberto no dia 1º de setembro, após funcionários do guarda-volumes sentirem mal cheiro e abrirem a mala.

Outros fragmentos do corpo (partes das pernas e braços) foram encontrados em 13 de agosto, em sacos plásticos, no bairro Santo Antônio. No último fim de semana, as novas partes foram localizadas no Guaíba, em dois momentos, no sábado, na praia de Ipanema, e no domingo, no Pontal.

Após ser preso pela equipe do Departamento de Homicídios, Jardim chegou a admitir aos policiais ter esquartejado a vítima, mas alegou que a namorada sofreu um mal súbito. No entanto, a polícia trata o caso como feminicídio, com motivação financeira.

Essa foi a primeira vez que Jardim foi interrogado formalmente. O crânio da vítima ainda não foi localizado pela polícia. Aos policiais, Jardim disse ter depositado a cabeça da mulher numa lixeira perto da Usina do Gasômetro.

Em 2015, Jardim havia sido preso por matar e concretar a própria mãe dentro do apartamento onde ela morava, em Porto Alegre. Em 2018, o publicitário foi condenado a 28 anos de prisão, mas progrediu de regime no ano passado, e, quando aconteceu o crime, estava foragido.

A vítima

Bia, como era conhecida a vítima, era manicure e trabalhava eventualmente em salões na zona norte de Porto Alegre. Ela e Jardim teriam se conhecido em junho do ano passado, num abrigo, durante o período da enchente.

Em outubro, os dois teriam rompido a relação, mas retomaram no começo deste ano. Bia era divorciada e não tinha filhos. A mulher era natural de Arroio Grande, no sul do Estado.