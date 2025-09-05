Segurança

Porto Alegre
Notícia

Preso por deixar mala com corpo na rodoviária foi para o semiaberto de forma antecipada; criminoso foi condenado por matar e concretar a mãe

Ricardo Jardim deixou a prisão em janeiro de 2024 e teria acabado em prisão domiciliar por falta de vagas no sistema carcerário e falta de tornozeleiras eletrônicas

Adriana Irion

