Preso por deixar mala com corpo na rodoviária foi para o semiaberto de forma antecipada; criminoso foi condenado por matar e concretar a mãe

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, preso por suspeita de ter deixado na Estação Rodoviária de Porto Alegre uma mala com o tórax de uma mulher dentro, estava foragido desde o ano passado. Condenado em 2018 por matar a mãe e concretar o corpo dela em um armário feito sob medida, ele ganhou o benefício de progredir para o regime semiaberto de forma antecipada, em 15 de janeiro de 2024. O pedido para análise do benefício foi feito pela Defensoria Pública, que atuava na defesa dele.

Nesta data, Jardim ainda não tinha cumprido tempo suficiente de pena no regime fechado (que é o requisito objetivo) para ter direito à progressão, mas teve antecipado o benefício em função da superlotação no sistema penitenciário. Já o requisito subjetivo, que é a declaração de boa conduta carcerária, ele tinha.

Na decisão, a juíza Sonáli da Cruz Zluhan destacou a carência de vagas nos três regimes (fechado, semiaberto e aberto) e explicou que, a fim de tentar minimizar a superlotação, estava antecipando as progressões de regime e livramentos condicionais de apenados do fechado. Com isso, o publicitário progrediu de regime meses antes de completar o tempo necessário.

Ainda por entender que a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) descumpre as determinações judiciais de transferências, Sonáli autorizou que Jardim tivesse saída especial, ou seja, fosse direto para a rua.

Ele deixou a prisão sob a condição de se apresentar em até 48 horas para ser orientado sobre em que cadeia tinha vaga ou, na falta de vaga, para colocar tornozeleira eletrônica. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), ele chegou a se apresentar, mas, como não havia tornozeleiras disponíveis, passou a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. "Em abril de 2024, a Susepe informou à Justiça que o apenado não respondia mais às ligações", diz nota publicada pela Corte.

Em maio, a defesa de Jardim foi acionada para que informasse o paradeiro dele. Dois meses depois, alegou que também não conseguiu contatá-lo por causa da enchente que atingiu o Estado. Em fevereiro de 2025, o criminoso passou a ser considerado foragido.

