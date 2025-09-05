Preso por deixar mala com corpo na rodoviária foi para o semiaberto de forma antecipada; criminoso foi condenado por matar e concretar a mãe

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, preso por suspeita de ter deixado na Estação Rodoviária de Porto Alegre uma mala com o tórax de uma mulher dentro, estava foragido desde o ano passado. Condenado em 2018 por matar a mãe e concretar o corpo dela em um armário feito sob medida, ele ganhou o benefício de progredir para o regime semiaberto de forma antecipada, em 15 de janeiro de 2024. O pedido para análise do benefício foi feito pela Defensoria Pública, que atuava na defesa dele.
Nesta data, Jardim ainda não tinha cumprido tempo suficiente de pena no regime fechado (que é o requisito objetivo) para ter direito à progressão, mas teve antecipado o benefício em função da superlotação no sistema penitenciário. Já o requisito subjetivo, que é a declaração de boa conduta carcerária, ele tinha.
Na decisão, a juíza Sonáli da Cruz Zluhan destacou a carência de vagas nos três regimes (fechado, semiaberto e aberto) e explicou que, a fim de tentar minimizar a superlotação, estava antecipando as progressões de regime e livramentos condicionais de apenados do fechado. Com isso, o publicitário progrediu de regime meses antes de completar o tempo necessário.
Ainda por entender que a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) descumpre as determinações judiciais de transferências, Sonáli autorizou que Jardim tivesse saída especial, ou seja, fosse direto para a rua.
Ele deixou a prisão sob a condição de se apresentar em até 48 horas para ser orientado sobre em que cadeia tinha vaga ou, na falta de vaga, para colocar tornozeleira eletrônica. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), ele chegou a se apresentar, mas, como não havia tornozeleiras disponíveis, passou a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. "Em abril de 2024, a Susepe informou à Justiça que o apenado não respondia mais às ligações", diz nota publicada pela Corte.
Em maio, a defesa de Jardim foi acionada para que informasse o paradeiro dele. Dois meses depois, alegou que também não conseguiu contatá-lo por causa da enchente que atingiu o Estado. Em fevereiro de 2025, o criminoso passou a ser considerado foragido.
Linha do tempo
- 11/2018 - Ricardo Jardim é condenado a 28 anos de prisão por matar a mãe e concretar o corpo dela em Porto Alegre
- 12/2023 - Defensoria Pública pede a progressão do regime para semiaberto
- 12/2023 - Jardim passa por avaliação criminológica, por psicóloga e por assistente social, com ambos laudos favoráveis
- 01/2024 - Justiça defere a progressão para o semiaberto. Por falta de vagas neste regime e falta de tornozeleiras eletrônicas, Jardim acaba em prisão domiciliar
- 04/2024 - Susepe informa à Justiça que Jardim não responde a ligações
- 05/2024 - defesa do apenado é chamada a dar explicações sobre falta de contato com ele
- 07/2024 - defesa de Jardim diz que também não conseguiu contatá-lo
- 02/2025 - Justiça determina regressão de regime — Jardim deveria voltar a cumprir pena preso, em regime fechado —, e um mandado de prisão contra ele é expedido
- 09/2025 - Ricardo Jardim é preso preventivamente, suspeito de matar e esquartejar uma mulher, com quem teria um relacionamento, cuja identidade ainda não foi confirmada