Preso pelo crime da mala ficou 10 meses sem prisão decretada pela Justiça e sete meses sem ser detido pela polícia

Mesmo tendo pena a cumprir por matar a mãe, o publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, perambulou livre pelas ruas por quase 20 meses até se tornar o principal suspeito de assassinar e esquartejar a namorada. Nesse período, ele ficou 10 meses sem prisão decretada pela Justiça e sete meses foragido sem ser detido pela polícia.

Condenado a 28 anos pela morte da genitora, ele ganhou regime semiaberto de forma antecipada e acabou solto em 19 de janeiro de 2024 com obrigação de colocar tornozeleira eletrônica, por falta de vaga em uma casa prisional desse modelo.

e acabou solto em 19 de janeiro de 2024 com obrigação de colocar tornozeleira eletrônica, por falta de vaga em uma casa prisional desse modelo. Entretanto, o Estado não tinha o equipamento obrigatório e, quando voltou a ter, Jardim não foi encontrado .

. O Ministério Público (MP), que já havia sido contrário ao benefício de progressão, pediu o retorno dele à prisão em regime fechado em 22 de abril do ano passado.

Mas a Justiça só acatou o pedido quase 10 meses depois , em 6 de fevereiro deste ano.

, em 6 de fevereiro deste ano. Mesmo com a prisão decretada, Jardim permaneceria em liberdade sem ser detido pela polícia ainda por sete meses , até estampar o noticiário, em 4 de setembro, como suspeito de entregar na rodoviária de Porto Alegre uma mala com um tórax dentro .

, até estampar o noticiário, em 4 de setembro, como suspeito de . Ele foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Zero Hora analisou o passo a passo e a cronologia do Processo de Execução Penal (PEC) do publicitário. Por 13 meses, a partir de janeiro de 2024, ele já deveria estar usando tornozeleira, e não estava.

Depois de tentativa de contato desde fevereiro de 2024, a Polícia Penal fez, em abril de 2024, o registro administrativo dele como foragido, mas o juiz Diego Cassiano Lorenzoni Carbone mandou retirar a anotação do PEC sob o argumento de que o status de foragido só poderia ser registrado depois de uma decisão judicial.

Dessa forma, nada constou em sistemas da segurança pública contra Jardim naqueles 13 meses. Se fosse parado em uma blitz, por exemplo, não teria problemas. Somente em fevereiro de 2025, a Justiça determinou a regressão de regime e emitiu prisão por ele não ter colocado a tornozeleira ao longo de todo o ano anterior.

No emaranhado de ritos legais, burocracias, carência de equipamento (falta de tornozeleira à época), de pessoal (o juiz Carbone alegou excesso de trabalho na vara) e até dos efeitos da enchente de 2024 (argumento registrado em nota pela Associação dos Juízes sobre dificuldades no trâmite do processo), o homem que matou a mãe, crime raro na história policial recente do RS, burlou a punição com facilidade. E ao protagonizar mais um crime brutal, escancarou deficiências dos sistemas de Justiça e de Segurança.

— Infelizmente, tem que acontecer algo, precisamos ter o nome de uma vítima para então debater e entender as fragilidades — avalia a promotora Alessandra Moura Bastian da Cunha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas.

O nome de uma vítima, desta vez, é o da manicure Brasília Costa, 65 anos. Enquanto vivia como se fosse um cidadão sem dívida com a Justiça, em 2024, Jardim passou a se relacionar com Brasília, que seria assassinada em agosto deste ano. Ao avaliar o caso de Jardim, considerado pelo MP de alta periculosidade, a promotora Alessandra reflete:

Ele escapou do radar. Foi isso, não foi visto como deveria, como um destaque. Escapou desse radar antes de progredir e depois também. ALESSANDRA MOURA BASTIAN DA CUNHA Promotora coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas

Para o MP, os problemas nesse sistema começam nas avaliações psicossociais. Zero Hora revelou o teor dos laudos do publicitário, feitos por uma psicóloga e por uma assistente social. Ambos foram favoráveis, indicando as pretensões que o apenado dizia ter para o futuro: abrir uma empresa, terminar de cumprir a pena de forma mais branda e se reinserir na sociedade.

— São avaliações muito rasas. Se a pessoa disser que vai ser presidente da República, temos que acreditar sem ver se é algo possível? É preciso analisar o plano de vida dessa pessoa. Esse apenado não recebia visitas, não tinha relações, teve poucos empregos. Que condições tinha de voltar para a rua? — destaca Alessandra.

Outro problema comum, segundo ela, é a ideia de que não se pode olhar o preso a partir do crime que ele cometeu:

— É a partir do crime, sim, que precisamos avaliar essa pessoa, ver do que foi capaz. Isso vai dar o perfil e possibilitar uma análise.

A psicóloga que fez o laudo de Jardim escreveu: "É importante que Ricardo seja considerado para além do delito, caso contrário sua vida ficará reduzida ao passado, capturado ao estigma de criminoso".

Jardim teve a progressão de regime antecipada em três meses pela juíza Sonáli da Cruz Zluhan, que defendeu a decisão em entrevista a Zero Hora:

— Dois ou três meses não fariam diferença nenhuma. Ele saiu em janeiro, ficou mais de um ano na rua e só cometeu o delito agora.

A promotora discorda. Primeiro, ela diz que se não é correto deixar o preso cumprir um dia a mais do que ele deve no regime fechado, também não se pode flexibilizar e determinar que ele cumpra menos tempo do que foi estipulado.

— Aquela pena não foi ela (no caso, a juíza Sonáli) que deu. Houve um julgamento e uma sentença que deve ser respeitada. Nesses três meses, ele podia cometer uma falta grave que interferisse no direito de progredir. Podia surgir uma vaga em casa de semiaberto. Podia ter tornozeleira disponível. Além disso, essa flexibilização gera um descrédito no sistema de Justiça. Dá a impressão de que o crime compensa.

Em 1º de dezembro de 2023, o MP havia dado parecer contrário à progressão de regime pelo fato de Jardim ainda não ter cumprido o tempo exigido e por entender que apenas uma declaração de boa conduta carcerária não era suficiente para avaliar que ele poderia estar na rua. Na manifestação contra o benefício, a promotora Aline dos Santos Gonçalves escreveu: "Destaca-se que o apenado matou sua própria genitora, pessoa idosa, no intento de apropriar-se do dinheiro da mesma e, após, ocultou o cadáver da vítima, fato de extrema gravidade".

O benefício foi concedido e Jardim nunca cumpriu as condições de semiliberdade que haviam sido definidas para a soltura.

Representantes de juízes, promotores e Polícia Civil discutem responsabilidades

Um capítulo que se repete em casos em que o sistema todo sofre questionamentos é o de debate sobre responsabilidades.

Em nota de esclarecimento emitida na segunda-feira (8), a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) ressaltou que existia mandado de prisão contra Jardim desde 6 de fevereiro e que "não cabe ao Judiciário executar ou fiscalizar o andamento de prisões", em referência ao fato de a captura não ter sido feita pela Polícia Civil.

Em nova manifestação, na quinta-feira (11), a Ajuris fez críticas ao governo do Estado, ao destacar a histórica carência de vagas no sistema prisional e "falhas na fiscalização das medidas de liberdade monitorada". Ao defender a progressão de regime antecipada dada a Jardim, a Ajuris citou que o Ministério Público não teria recorrido da decisão. E, por fim, mais uma vez, escreveu que não é papel do Poder Judiciário fiscalizar o cumprimento de prisões.

A Associação do Ministério Público respondeu: "a AMP/RS reforça o compromisso de seus membros com a efetividade do processo penal em todas as suas fases e com a defesa das vítimas, lamentando que o Ministério Público tenha sido citado em nota da AJURIS, dando a entender que não houve inconformidade ministerial no caso concreto. Isso porque, em manifestação nos autos, o Ministério Público indicou sua contrariedade ao pedido, pela falta do requisito temporal para concessão do benefício da progressão de pena. Posteriormente, interpôs o recurso de Agravo em Execução, que foi parcialmente acolhido pelo Tribunal de Justiça, impondo maiores restrições quanto ao monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, embora não se tenha obtido êxito em manter o apenado em estabelecimento prisional de regime semiaberto."

Questionado sobre os meses em que Jardim esteve foragido, o chefe da Polícia Civil, Heraldo Guerreiro, disse à reportagem que a corporação tem feito inúmeras operações para a prisão de dezenas de condenados, mas que, infelizmente, o suspeito do crime da mala não foi capturado em nenhuma dessas ações.

Neste caso, houve uma série de erros dentro desse período que ele ficou na rua. Tempo grande sem a tornozeleira, foi comunicado, não se apresentou. E, muito tempo depois, 10 meses depois, é que foi decretada a prisão dele. HERALDO GUERREIRO Chefe da Polícia Civil

Entenda o passo a passo da ida de Ricardo Jardim para o regime semiaberto

2023

27/10/2023

A Defensoria Pública pediu a instauração de expediente para apurar a viabilidade da progressão em razão da implementação do prazo para progressão.

30/11/2023

Juíza Sonáli da Cruz Zluhan discorre sobre exames psicossociais não serem exigidos por lei e pede que a prisão remeta atestado de conduta carcerária.

30/11/2023

Chega atestado de conduta carcerária dando como "plenamente satisfatória".

01/12/2023

O Ministério Público (MP) se manifesta contrário à progressão de regime e registra que o atestado de conduta carcerária não é suficiente para sustentar a decisão de progressão. Escreveu o MP: "O apenado implementará o lapso temporal para fins de progressão de regime em 01/04/2024. Logo, deve ser indeferida, de plano, a progressão de regime, porque não cumprido o requisito objetivo. Desse modo, é evidente que o comportamento de condenado à pena total de 28 anos de prisão, em regime inicial fechado, por cometer crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo, com saldo de pena superior a 18 anos de prisão, como é o caso do sentenciado, não pode ser avaliado com base apenas na afirmação de que ele respeita as normas carcerárias. Logo, também não pode ser reconhecida como fundamentada a decisão cujo suporte é somente o atestado de conduta carcerária. Destaca-se que o apenado matou sua própria genitora, pessoa idosa, no intento de apropriar-se do dinheiro da mesma e, após, ocultou o cadáver da vítima, fato de extrema gravidade".

01/12/2023

Juíza Sonáli registra que o MP foi contrário ao benefício. E que noticiou no processo suposta ameaça do apenado a um tio.

04/12/2023

Defensoria pede a progressão de regime.

06/12/2023

Juíza atesta que o apenado não tem o tempo ainda para progredir (esse tempo seria implementado em 01/04/2024) e determina que sejam feitos exames psicossociais solicitados pelo MP.

19/12/2023

Ricardo Jardim passa por entrevistas com um psicóloga e uma assistente social da equipe de observação criminológica da Polícia Penal.

2024

15/01/2024

Juíza concede a progressão de regime antecipada em três meses alegando superlotação no regime fechado. Determina que ele se apresente ao Departamento de Monitoramento Eletrônico para ser encaminhado a uma casa prisional de semiaberto ou, na falta de vaga, "em caráter excepcional", que fosse instalada a tornozeleira eletrônica.

"Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação com a súmula vinculante do STF suprarreferida — o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições:

a) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações; b) Os dias de saídas temporárias serão informados pelo apenado antecipadamente à Susepe;

c) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento.

d) Proibição de qualquer tipo de aproximação com a vítima e seus familiares, em caso de condenação por crime com vítima determinada."

19/01/2024

O apenado saiu da prisão e se apresentou. Não havia vaga nem tornozeleira eletrônica disponível. Desta forma, foi para casa sem qualquer monitoramento.

20/01/2024

MP ingressou com recurso contra a decisão que permitiu que Jardim ficasse na rua usando tornozeleira eletrônica. E registrou: "Ao deferir o monitoramento eletrônico, o Estado entrega o apenado ao convívio social, sem prestar-lhe qualquer amparo no sentido de prevenir o crime, ensejando o seu retorno gradual à sociedade. A sociedade fica, novamente, a mercê da insegurança pública, face à decisão precocemente adotada".

06/02/2024

Juíza Sonáli manteve sua decisão e mandou remeter os autos para análise do Tribunal de Justiça.

28/02/2024

Polícia Penal tenta ligações para Jardim para chamá-lo para colocar tornozeleira e não tem retorno.

06/04/2024

Em comunicação dirigida à Justiça, o IPME, informou que "reiteradas tentativas de ligação telefônica com o apenado em tela não tiveram êxito". Naquele momento, havia tornozeleira disponível. O Instituto Penal também registrou que havia colocado Jardim na condição de foragido no processo administrativo.

22/04/2024

MP pede a prisão de Jardim, o que faria com que ele retornasse ao regime fechado.

25/04/2024

Sai decisão do TJ sobre recurso do MP em relação a progressão. O benefício foi mantido. O desembargador Luciano Losekann acrescentou mais condições a serem cumpridas pelo apenado no caso de uso de tornozeleira. E também determinou que o juiz do caso verificasse a situação do condenado em no máximo 30 dias, o que não ocorreu, segundo registros no Processo de Execução Criminal.

02/05/2024

O juiz Diego Cassiano Lorenzoni Carbone determinou que a situação de Jardim, não encontrado para colocação de tornozeleira, fosse comunicada a sua defesa — no caso, a Defensoria Pública. O magistrado também ordenou que a Polícia Penal retirasse do PEC de Jardim o status de "foragido", situação que, segundo o juiz, só poderia constar no expediente depois de uma decisão judicial.

04/07/2024

A defesa informou no processo não ter sido possível contato com o apenado, em razão da situação de calamidade pública (enchentes de 2024), e pediu que ele fosse intimado pessoalmente para se apresentar para instalar a tornozeleira.

2025

13/01/2025

Em razão do pedido da defesa (feito em julho de 2024, para intimação pessoal do apenado), o juiz Carbone determinou ao Departamento de Monitoração Eletrônica, da Polícia Penal, que comunicasse o apenado acerca da necessidade de regularizar sua situação, bem como foi determinada a intimação pessoal do apenado, por Oficial de Justiça, para regularizar sua situação.

15/01/2025

O Departamento de Monitoração informou não ter sido possível comunicar o apenado.

06/02/2025

Justiça determina a regressão de regime para o fechado e defere prisão preventiva contra Ricardo Jardim.

04/09/2025

Jardim é preso por suspeita de matar, esquartejar e espalhar pedaços do corpo da namorada pela cidade.

O que diz o juiz Diego Cassiano Lorenzoni Carbone

"Não houve atraso na análise do processo, a qual observou a ordem cronológica de movimentação dos processos, a necessidade de contraditório, e o contexto absolutamente anômalo de grande volume de processos de execução de pena movimentados em 2024, pois foi o ano em que a Polícia Penal, pelo Departamento de Monitoração, adquiriu tornozeleiras para começar a instalar nos apenados que estavam em fila de espera por esse equipamento (por falta de vagas em Institutos Penais). Apenas na região metropolitana de Porto Alegre, até o começo de 2024, havia milhares de presos aguardando, em prisão domiciliar simples, a disponibilização de tornozeleira, por falta de equipamento. Quando fosse efetuada a instalação do dispositivo, os apenados continuariam a aguardar a abertura de vagas em Institutos Penais, porém passariam à prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Assim, em 2024, após a aquisição dos equipamentos necessários para suprir toda a demanda represada, o Departamento de Monitoração passou a revisar a situação de todos os apenados que estavam nessa fila de espera por tornozeleira, o que gerou movimentação quase simultânea de milhares de processos de execução de pena, sendo que quase todos esses processos tramitavam em um único juizado da VEC de Porto Alegre.

Essa movimentação de milhares de processos de execução em curto espaço de tempo, em razão desse fato extraordinário (aquisição de todas as tornozeleiras necessárias), exigiu análise de todas as comunicações do Departamento de Monitoração, respeitado o contraditório com Ministério Público e Defesa.

Assim, a regularização dos milhares de apenados que estavam em fila de espera por tornozeleira tomou boa parte do ano de 2024 e começo do ano de 2025, o que só se conseguiu concluir graças ao apoio do Tribunal de Justiça, que, atendendo a pedido do juizado encarregado de analisar esses processos, autorizou, a contar de fevereiro de 2025, a implantação de regime de exceção para enfrentar o volume elevado de trabalho, inclusive com designação de magistrada em apoio à jurisdição regular.

O Ministério Público apresentou recurso contra a inclusão em prisão domiciliar. O Ministério Público não se opôs, em seu recurso, contra a progressão de regime. O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, adicionou outras condições a monitoração, mas não cassou a prisão domiciliar nem a progressão de regime (esta última não era sequer objeto do recurso). A monitoração acabou por não ser implementada, pois, frustrada novamente a tentativa de contato com o apenado, foi expedida ordem de prisão pela VEC em 06/02/2025, que estava disponível para ser cumprida por qualquer policial do Brasil desde 06/02/2025 _ data em que assinado o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão."

O que dizem as secretarias de Sistemas Penal e Socioeducativo e da Segurança Pública

"O governo do Estado vem fortalecendo a segurança pública com investimentos históricos nas forças de segurança e nos sistemas penal e socioeducativo por meio da aquisição de equipamentos, construção de novas unidades prisionais, manutenção e reparos de estabelecimentos já existentes, bem como na ampliação do quadro de servidores. Além de manter com dignidade quem precisa cumprir a pena sob a tutela do Estado, também age com rigor no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, sempre no menor tempo possível, considerando a complexidade de cada caso.

Desde 2019 até o final deste governo, em 2026, o governo terá investido R$ 1,4 bilhão, tendo mais de 12 mil vagas criadas no sistema penitenciário. Além do combate à criminalidade, o trabalho também está focado na ressocialização. Já foram entregues as obras da Cadeia Pública de Porto Alegre, dos presídios de Sapucaia do Sul, de Bento Gonçalves, de Charqueadas II e III, de Rio Pardo, de Canoas I, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. São avanços significativos que demonstram o empenho do governo em avançar e oferecer um tratamento de pena e de condições de trabalho cada vez melhores às pessoas privadas de liberdade e aos servidores.

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) informa, ainda, que em 16 de setembro, o número de presos no sistema prisional é de 51.160 (todos os regimes de cumprimento de pena). É a maior população carcerária da história do Rio Grande do Sul. Em relação à engenharia (quantidade de vagas), a Polícia Penal tem capacidade para recolher 28.268 pessoas. O déficit total no sistema prisional é de 11.065 vagas, o que corresponde aos regimes aberto, semiaberto, fechado e provisório fechado.

Cada tipo de regime possui um déficit específico. Quando somado o quantitativo de cada um, é totalizado o número informado acima. Nesse cálculo, não são considerados os apenados em monitoramento eletrônico, visto que não é necessário o uso de espaço físico disponibilizado pela Polícia Penal neste tipo de cumprimento de pena. Atualmente, o número de monitorados é de 11.827."

O que diz o delegado Heraldo Guerreiro, chefe da Polícia Civil

"Fizemos inúmeras operações para a prisão de foragidos e também flagrantes. Dentro dessas ações, Ricardo Jardim não foi preso. A gente acompanha os principais criminosos, os que receberam benefícios e fugiram, como o Juliano (Juliano Biron, preso semana passada na Bolívia), mas nesse caso não houve esse acompanhamento e, infelizmente, ele (Jardim)voltou a cometer crime.