Segurança

Processo de Execução Penal
Notícia

Preso pelo crime da mala ficou 10 meses sem prisão decretada pela Justiça e sete meses sem ser detido pela polícia

Ainda com tempo de pena a cumprir por ter matado e concretado a mãe, Ricardo Jardim passou quase um ano e meio livre, e voltou a matar

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS