Prédio do Instituto Psiquiátrico Forense começa a ser demolido para construção de nova sede da Polícia Penal em Porto Alegre

Nesta semana, máquinas começaram a operar no terreno para demolição de um dos edifícios históricos, que recebia pacientes. André Ávila / Agencia RBS

A nova sede da Polícia Penal do Rio Grande do Sul será construída na mesma área do Instituto Psiquiátrico Forense Doutor Maurício Cardoso (IPF), no bairro Partenon, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobon, que estimou prazo de seis meses para execução da obra, avaliada em R$ 45 milhões. O prédio será levantado do zero e contará com heliponto.

Nesta semana, máquinas começaram a operar no terreno para demolição de um dos edifícios históricos, que anteriormente recebia pacientes e funcionários do IPF. Os trabalhos devem durar de três a quatro dias.

O IPF segue funcionando em outro prédio da mesma área, mas passa por um movimento de desmobilização gradual em razão da Política Antimanicomial implementada pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 487/2023.

Vamos construir a sede da Polícia Penal onde está o Instituto Psiquiátrico Forense, mas é uma parte. É como se fosse um terreno com duas casas: uma está sendo demolida, que é onde vai ser construído a sede da Polícia Penal, e a outra casa é onde ainda temos 45 pessoas cumprindo a medida. JORGE POZZOBON Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo

Integrante da direção da Associação de Psiquiatria do RS e um dos profissionais que ainda atende no local, o médico Pedro Zoratto afirma que a entidade vê com bastante preocupação o início da demolição dos prédios centenários.

O hospital de custódia recebe pacientes inimputáveis, ou seja, pacientes que, ao cometer um delito, foram considerados incapazes de entender e de se determinar em relação a esse fato e, portanto, receberam determinação judicial de tratamento. PEDRO ZORATTO Integrante da Associação de Psiquiatria do RS

Nos últimos dias, a instituição contava com 45 pacientes. Nesta sexta-feira (12), são 42. O Estado prevê que todos estejam acolhidos em Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) ou reintegrados às famílias até o final de 2025, garantindo continuidade de tratamento e acompanhamento multiprofissional. Segundo Pozzobom, não haverá interferência nos atendimentos dessas pessoas enquanto as obras estiverem em andamento.

— Três (pessoas), nós vamos tirar de lá imediatamente. As outras permanecem lá com assistência da Polícia Penal e da Saúde, o que é importante. Evidentemente que nada será feito com esse prédio onde estão as pessoas enquanto nós, até o ano que vem, não realocarmos as pessoas em suas famílias, que é uma decisão que o governo tomou — prometeu.

Leia Mais Fechamento de manicômio judiciário e novas formas de tratamento a infratores com transtorno mental dividem opiniões

Em fevereiro deste ano, o departamento de engenharia da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo já estudava a construção da nova sede da Polícia Penal no terreno. No entanto, a ideia inicialmente divulgada não compreendia demolir as estruturas antigas, mas utilizar um espaço vazio.

Após o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, em julho de 2021, e a enchente de 2024, a Polícia Penal está alocada de forma provisória no Centro Administrativo de Contingência, no bairro Jardim Carvalho. O local era onde ficava o antigo complexo da CEEE, cujo imóvel foi incorporado pelo Estado após a privatização da companhia.

Médicos criticam desmobilização e demolição

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) emitiu nota manifestando “preocupação diante da transferência de pacientes do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), em Porto Alegre, bem como do surpreendente início da demolição de um dos prédios da instituição, localizado na Avenida Bento Gonçalves”.

A entidade exige que haja uma comprovação do atendimento psiquiátrico dos pacientes removidos e diz que “está acompanhando de perto os desdobramentos”.

Em maio deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, concedeu liminar em ação movida pelo Simers, suspendendo a aplicação da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinava o fechamento, em 12 meses, dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em todo o país, incluindo o IPF.

Na ocasião, o instituto confirmou que a liminar não alterava o cronograma que previa a interdição total da unidade até novembro de 2026. A decisão, que é provisória, permite o funcionamento do IPF até que o tribunal analise se a resolução do CNJ segue as diretrizes do STF sobre a intervenção do Judiciário em políticas públicas e se considera a proteção dos direitos dos pacientes.

Leia Mais O último morador do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre

A situação do IPF, prestes a completar cem anos

O Instituto Psiquiátrico Forense Doutor Maurício Cardoso é um hospital psiquiátrico de custódia que completa cem anos em outubro de 2025. O IPF ainda acolhe cerca de 45 pacientes com transtornos mentais e que cometeram delitos. O grupo é acompanhado por apenas dois psiquiatras, mas já teve 600 pacientes e 22 médicos.

Como são consideradas inimputáveis, essas pessoas ficam custodiadas no hospital psiquiátrico, em tratamento. No entanto, o IPF está em processo de fechamento, o que deverá acontecer até novembro de 2026. Os atuais internos deverão ser encaminhados à rede de saúde pública, Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) ou receber alta.

Em fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou resolução que regulamenta a política antimanicomial do Poder Judiciário, baseada em lei de 2001. Além do processo de fechamento, o IPF está interditado desde junho do mesmo ano por determinação judicial devido às condições estruturais e escassez de profissionais.

Em razão disso, o hospital psiquiátrico não pode receber novos internos. O plano é incorporar estas pessoas ao serviço dos CAPS, vinculado à rede de saúde municipal. O psiquiatra Pedro Zoratto critica a medida, argumentando que estes espaços não têm condições para acumular mais esta função.

— Os CAPS já estão sobrecarregados e terão mais essa demanda de pacientes com características muito específicas e que necessitam de uma abordagem bastante diferenciada. O fechamento também compromete a realização de perícias, que eram feitas no IPF, justamente para auxiliar a embasar o Judiciário, quanto à capacidade de entendimento e determinação desses pacientes — analisa.

O que diz a Secretaria Municipal de Saúde