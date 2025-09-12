Segurança

Bairro Partenon
Notícia

Prédio do Instituto Psiquiátrico Forense começa a ser demolido para construção de nova sede da Polícia Penal em Porto Alegre

O IPF segue funcionando em outro edifício no mesmo terreno, mas passa por movimento de desmobilização gradual 

Kathlyn Moreira

