Predadores usam plataforma online de jogos para abusar de crianças; polícia do RS mira alvo em SP

No interior do Rio Grande do Sul, uma criança de 12 anos passou a ser controlada e receber ameaças pela internet. De posse de imagens íntimas da vítima, o predador online exigia que ela cumprisse com o que lhe era demandado. Entre as ordens, estava a automutilação e o registro de cenas constrangedoras. Tudo se iniciou a partir do contato entre eles por meio de uma plataforma de jogos, a Roblox.

A investigação deste crime levou a Polícia Civil gaúcha até Ribeirão Preto, em São Paulo. O suspeito de estar por trás do caso é um adolescente de 16 anos. Ele foi identificado pela equipe do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Os policiais realizam buscas na manhã desta sexta-feira (12) na casa do investigado, no interior paulista.

Segundo a polícia, a investigação se iniciou após a mãe da criança registrar uma ocorrência. Ela teria sido vítima de perseguição digital (stalking), ameaças, violência psicológica e exploração sexual após o contato virtual, por meio do aplicativo Roblox.

Trata-se de uma plataforma online de jogos e criação de mundos virtuais, popular entre crianças e adolescentes. Nela, os usuários podem interagir em tempo real, desenvolver os seus jogos e adquirir itens por meio da moeda virtual.

Conforme o delegado Eibert Moreira Neto, diretor do departamento, a polícia descobriu que esse adolescente agia nesse ambiente virtual como um predador digital. Há suspeita de que possam, inclusive, haver outras vítimas deste crime. Durante a Operação Cyber Aegis, a polícia espera apreender dispositivos eletrônicos do adolescente investigado.

— Esse aplicativo é amplamente usado por crianças e adolescentes. E esses predadores online se aproveitam disso para estabelecer contato e passam a ameaçar as vítimas. Isso migra para uma situação macabra, que envolve humilhação e controle. É algo muito grave e preocupante — alerta o delegado.

Ainda segundo a polícia, o adolescente teria usado as redes sociais para fazer ameaças aos familiares da vítima. Em razão disso, também foram deferidas medidas que incluem a proibição de contato do investigado com a vítima e seus familiares, além da remoção das contas dele das redes sociais.

Diferentes perfis e ameaças

Durante a investigação, a polícia constatou que o investigado utilizava múltiplos perfis em diferentes plataformas digitais, além da Roblox. Com isso, ele submetia a adolescente a manipulações psicológicas, exigência de envio de imagens íntimas e automutilação.

Após conquistar a confiança da vítima em um suposto relacionamento digital, o agressor teria passado a exigir fotos íntimas em que aparecia o rosto da criança. Diante das ameaças, a vítima acabou cedendo e, a partir daí, passou a sofrer novas imposições. Entre os comandos dados pelo predador, estavam executar tarefas vexatórias, entregar senhas de redes sociais e praticar automutilação. Para a polícia, essas eram formas de ele demonstrar dominação sobre a criança.

Quando se deu conta da gravidade da situação, a vítima relatou o que estava acontecendo à mãe, que buscou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Em seguida, o investigado ainda tentou restabelecer contato criando perfis falsos no Instagram e abordando familiares por meio das redes sociais.

— A ação interrompeu a atividade de um predador virtual e serve como alerta para que pais, responsáveis e a sociedade em geral estejam atentos e denunciem qualquer suspeita. A denúncia é fundamental para salvar vítimas e impedir a continuidade desses crimes — afirma o delegado de Polícia Marcos Vinícius Nespolo de David.

Dicas aos responsáveis

Oriente os seus filhos a nunca compartilhar fotos íntimas ou dados pessoais com desconhecidos

Mantenha diálogo aberto e de confiança para que relatem qualquer situação suspeita

Use os recursos de controle parental para plataformas online

Crie uma conta com privilégios de pai ou mãe e vincule à conta do seu filho

Permita que seu filho jogue apenas em áreas comuns da casa (sala de estar, cozinha, etc)

Desative o bate-papo do seu filho ou defina como "somente amigos"

Em caso de contato ou chantagem virtual, procure imediatamente a Polícia Civil

Registre ocorrência em qualquer delegacia ou pela Delegacia Online

Em situações que envolvam crianças e adolescentes, acione também o Conselho Tutelar

O que diz a Roblox

Em seu site, a plataforma comunica que encoraja os usuários a "denunciar qualquer atividade ou conteúdo que cause desconforto ou preocupação". Segundo a Roblox, os usuários "podem silenciar ou bloquear facilmente outros jogadores que eles encontrarem nas experiências e denunciar conteúdo ou comportamento inapropriado usando o sistema de Denúncia de Abuso".

A plataforma afirma que pode adotar medidas como suspensão temporária, remoção de conteúdo ou conta, ou denúncia proativa às autoridades. A Roblox garante que mantém filtros de textos no chat da plataforma para bloquear conteúdo inapropriado, como discurso discriminatório, bullying, extremismo, violência, e conteúdo sexual, entre outros.

"Para usuários menores de 13 anos, nossos filtros são ainda mais rígidos e incluem qualquer informação potencial de identificação pessoal, gírias etc. Para mantermos uma plataforma segura e prevenir conteúdos inapropriados que violem nossas políticas, usuários também não podem trocar imagens ou vídeos via bate-papo ou em interações entre duas pessoas no Roblox", afirma.