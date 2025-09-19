Segurança

"Por ser uma pessoa notória, vítimas sentem vergonha e medo", diz delegada sobre professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Pelo menos seis mulheres afirmam terem sido vítimas de Conrado Paulino da Rosa, demitido da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP)

