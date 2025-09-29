Policial civil é preso após atirar no próprio pai em Viamão

Um policial civil foi preso após balear o próprio pai no distrito de Itapuã, em Viamão, na Região Metropolitana, na noite de domingo (28). Segundo apurado por Zero Hora, o caso aconteceu em uma residência na Estrada Capão das Linhas.

O homem de 62 anos levou um tiro no peito e foi levado pelo suspeito para atendimento médico ao Hospital Restinga, em Porto Alegre, em estado grave de saúde.

A suspeita é que o disparo tenha sido efetuado durante um desentendimento entre pai e filho. Não há detalhes sobre o motivo da discussão.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a corregedoria do órgão será responsável por investigar caso e confirmou a prisão em flagrante do servidor.