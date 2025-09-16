Segurança

Zona Norte de Porto Alegre
Notícia

Policiais envolvidos na abordagem que terminou em morte de homem em surto são afastados 

Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar o caso. Polícia Civil avalia que foi feito "uso moderado da força". Vítima foi identificada como Hérick Cristian da Silva Vargas, 29 anos

Raí Quadros

RBS TV

