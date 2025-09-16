Policiais envolvidos na abordagem que terminou em morte de homem em surto são afastados 

Família acionou a Brigada Militar para ajudar a conter Hérick Vargas, 29 anos, mas o rapaz acabou baleado e morto. Renan Mattos / Agencia RBS

Dois policiais militares foram afastados pela Brigada Militar (BM) nesta terça-feira (16) por participação na abordagem que resultou na morte de um homem com esquizofrenia em Porto Alegre.

O caso aconteceu na segunda-feira (15). Segundo a BM, a vítima, identificada como Hérick Cristian da Silva Vargas, de 29 anos, teve um surto psiquiátrico. Os dois policiais afastados são um homem e uma mulher, que não tiveram suas identidades divulgadas. Eles teriam sido os únicos a atender a ocorrência no primeiro momento e teriam feito os disparos de armas de fogo.

Ambos foram afastados do policiamento ostensivo e estão em funções administrativas. A Brigada Militar tem um inquérito em andamento e informa que já analisou as imagens da ocorrência. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

A BM sustenta que os policiais teriam tentado conter o homem por meio de verbalização e com o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular (taser). O equipamento teria sido acionado duas vezes, mas não teve efeito. Ainda conforme a corporação, Hérick teria continuado a investida contra os agentes, o que levou ao uso de arma de fogo.

— A ação começa com uma conversa e depois há uma luta corporal. O rapaz se aproxima dos policiais e há, então, a utilização da arma de incapacitação neuromuscular do policial. Ao final, então, houve o uso da arma de fogo — relata o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Tales Américo Osório.

A mãe de Hérick, Evolmara Vargas, lamentou a morte em entrevista à RBS TV.

— Chamei ajuda, não para matar meu filho, e foi o que aconteceu. Atiraram no rosto dele, não sei quantos tiros. É um guri jovem — lamentou.

A perícia vai apontar quantos tiros atingiram Hérick. A família afirma que os disparos atingiram a cabeça do homem.

IPM e Polícia Civil vão apurar se houve excesso

A Brigada Militar informou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o caso e que a ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais nos uniformes dos soldados.

A Polícia Civil também apura se houve excesso na ação dos PMs. Preliminarmente, o delegado Carlos Assis diz que houve "uso moderado da força".

"Com base nas análises das imagens, bem como o depoimento dos envolvidos, das testemunhas, inclusive a mãe, eu cheguei à conclusão de que os policiais fizeram uso moderado da força. Eles tinham uma pistola não letal que foi utilizada, não foi suficiente", afirma o delegado.

Confira a íntegra da nota da BM

Na tarde desta segunda-feira (15/09), policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) atenderam uma ocorrência de violência doméstica no bairro Parque Santa Fé, em Porto Alegre.

No local, a mãe relatou que seu filho, de 29 anos, era esquizofrênico, teria feito uso de cocaína e estava agressivo, tendo a agredido e ameaçando tirar a própria vida. A equipe tentou conter a situação por meio da verbalização e com dois disparos de arma de incapacitação neuromuscular (TASER), que não surtiram efeito.

O indivíduo continuou investindo contra os policiais. Diante da gravidade da ação e não sendo possível conter o indivíduo por meio da verbalização nem da arma de incapacitação neuromuscular, foi feito o emprego de arma de fogo. O indivíduo foi atingido.

Foi acionado o SAMU de imediato, mas homem veio a óbito no local. Um policial militar sofreu ferimentos durante a ação.